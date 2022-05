K incidentu došlo v neděli kolem čtvrté hodiny odpoledne. Podle policistů tomu předcházely dlouhodobé spory v rodině. Pětapadesátiletý muž svým příbuzným opakovaně vyhrožoval s tím, že jim ublíží.

K tomu nakonec v neděli skutečně došlo. „Spory měly vyvrcholit samotným útokem na manželku. Syn ve snaze ochránit svoji matku se měl pokusit svého otce fyzicky zastavit, následkem čehož mělo dojít k další potyčce, při které se měl podezřelý zranit,“ popsala policistka Eliška Majerová.

Pachatel z místa činu hned poté odjel, policisté ho ale do hodiny vypátrali. I on utrpěl zranění a musel být eskortován do nemocnice. „Žena byla ve vážném stavu transportována letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ dodala Majerová. Případ si pak na místě převzali krajští kriminalisté.

„Nyní je možné sdělit, že policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ukončeného ve stádiu pokusu a pokračujícího přečinu nebezpečného vyhrožování, kterého se měl dopustit podezřelý muž, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo trest výjimečný,“ doplnila policistka.

Policisté se případem stále zabývají, jelikož je ale teprve na samotném začátku, nemohou prozatím zveřejňovat více informací. Podle prvotních informací muž zřejmě ke svému útoku použil nůž.