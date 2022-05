Osmnáctiletý Salvador Ramos chladnokrevně povraždil devatenáct žáků a dvě učitelky na texaské škole v Uvalde. Jeho sestra Marisabelle Ramosová mezitím slouží v námořnictvu. Když se dověděla, co její bratr provedl, ihned se vydala ze služby do nemocnice v San Antoniu. Tam se jednadvacetiletá dívka stará o svou babičku, kterou Salvador postřelil do obličeje, než se vydal vraždit do školy.