Společně s kamarádem Ramos hrával basketbal nebo videohry. Jak ale Santos přiznal, po nějakém čase se začalo chování jeho stejně starého přítele razantně měnit. V jeden den se prý Ramos objevil v parku s poraněním na obličeji a tvrdil, že ho poškrábala kočka. Nebylo ale tomu tak.

Jeho kamarád se svěřil s děsivou pravdou. „Řekl mi, že si obličej sám rozřezal nožem. Říkal jsem mu, že je blázen,“ vzpomínal. „Udělal jsem to pro zábavu,“ odvětil mu pozdější vrah devatenácti malých dětí podle deníku New York Post.

Ve škole pak spolužákům vysvětloval, že se mu to zkrátka líbí. Tam ale Ramos údajně stejně moc nechodil, společnosti se stranil. Minulý rok zveřejnil na sociálních sítích obrázky automatických pušek, přál si je mít. To se mu také vyplnilo. Z prvních našetřených peněz si koupil rovnou dvě.

Rodina prý přitom o koupi zbraní neměla ani tušení. „Kdybych to věděl, tak budu jednat,“ svěřil se médiím jeho dědeček Ronaldo Reyes. Co s nimi zamýšlí, by nikoho nenapadlo ani v tom nejhorším snu. „A teď všichni zemřete,“ sdělil dětem, když nakráčel do jedné ze tříd na základce v Uvalde a začal je nemilosrdně popravovat.

Když se policisté dostali na dostřel vraha, ze třídy se ozvalo volání o pomoc. „Jakmile jedno z dětí zakřičelo, střelec ho ihned popravil,“ popsal jeden z přeživších chlapců. Za svůj život prý vděčí dvěma zastřeleným učitelkám, které ho chránily. Nakonec se Ramose podařilo zastřelit členu pohraniční stráže, který na místo přispěchal společně s kolegy.