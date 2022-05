Strašlivá událost se v úterý ve městě Uvalde v Texasu. Salvador Ramos (†18) tam ozbrojený útočnou puškou a navlečený do neprůstřelné vesty vběhl do základní školy, kde začal střílet. Než ho policisté zastřelili, zavraždil 19 malých dětí a dvě učitelky. Předtím, než se útočník vydal na vražednou misi ještě vážně postřelil svou babičku, s níž žil. Ramosův dědeček nyní promluvil.

Salvador Ramos oslavil osmnácté narozeniny 16. května a záhy si měl obstarat dvě útočné pušky a velké množství střeliva. Něco si podle Daily Mail patrně koupil v nedalekém obchodě se zbraněmi a něco objednal přes internet. Ceny zbraní se přitom pohybovaly v řádech desetitisíců korun.

V osudný den měl střelec nejprve doma postřelit babičku Celii Martinezovou (66), s níž žil. Žena se dokázala dostat k sousedům a zburcovat policii, ale nyní je v nemocnici v kritickém stavu. Ramos se po útoku na ni vydal jejím autem k základní škole, před níž naboural a vyrazil dovnitř s jednou ze svých pušek a více než 300 náboji a v taktické vojenské vestě. Oběťmi se staly dvě učitelky a žáci druhých až čtvrtých tříd, do nichž v USA obvykle chodí děti ve věku od sedmi do jedenácti let. Všechny oběti byly v jedné místnosti.

Střelce navíc nezastavilo ani to, když byl policisty zasažen. Zabarikádoval ve škole a pokračoval ve svém běsnění. Nakonec byl zastřelen. Předtím ale stihl způsobit strašlivý masakr.

Ramosův dědeček Rolando Reyes (74) nebyl v době, kdy byla jeho žena postřelena, doma. „Zavolal mi soused a řekl mi, že byla (manželka, pozn. red.) střelena a že on (Salvador Ramos, pozn. red.) utekl. Nemohl jsem to pochopit,“ řekl střelcův děda.

Mladík žil ještě do nedávna se svou matkou, ale podle jeho spolužáků nedávno na sociální síti uveřejnil, že ho vyhodila. Ramos měl na matku křičet, sprostě ji urážet a chovat se agresivně.

Reys dále prozradil, že byl jeho vnuk tichý a příliš nemluvil. S matkou prý nežil, protože spolu měli problémy. Mladík podle něj nepracoval. „Občas jsem ho bral s sebou do práce. Minulý rok neodmaturoval,“ uvedl. „Nevěděl jsem, že si koupil pušky. Kdybych to věděl, nahlásil bych to,“ dodal děda, který byl v minulosti odsouzen za trestný čin, a proto nemůže mít v domě zbraně. V minulosti měl být prý Ramos obětí šikany.

Útočník podle guvernéra Texasu Grega Abbotta krátce před incidentem zveřejnil na sociálních sítích tři příspěvky, v nichž před svým činem varoval. Nejprve napsal, že zastřelí svou babičku, následně uvedl, že ji zastřelil a nakonec poslal příspěvek, že se chystá zaútočit na základní školu.

„Střílel a zabíjel strašným způsobem, nepochopitelným,“ řekl o útočníkovi krátce po incidentu Abbott. Všechny oběti se již podle policie podařilo identifikovat. Podle médií se jednalo o děti kolem desíti let a byla mezi nimi také 43letá učitelka Eva Mirelesová. Děti byly ve škole poslední týden před letními prázdninami.