Mrtvému chlapci by podle strážců zákona mělo být od čtyř do šesti let. Informace poskytli specialisté ze soudního lékařství, kteří již nebohé dítě pitvali. Ve vodě byl chlapeček už delší dobu. Otřesným případem se bude dále zabývat Ingolstadtská kriminální policie.

Kriminalisté doufají, že se jim podaří najít stopy, které by pomohly případ objasnit. Už tak mají dost ztíženou práci, tělíčko dítěte už bylo v době nalezení ve značném stádiu rozkladu a nebylo chvíli ani jasné, že jde o lidské tělo.

„Pro objasnění tohoto případu byla na ingolstadtské stanici kriminální policii vytvořena vyšetřovací skupina Fluvius,“ potvrdil policejní mluvčí pro deník Bild. Fluvius znamená latinsky „řeka“.