Orkán Dudley decimuje Německo. Letecké společnosti ruší spoje a úřady vyzývají lidi, aby raději zůstávali doma. Děsivé video, které bylo natočeno v Hamburku, se objevilo na sociální síti twitter a zachycuje moment, kdy obrovská vlna prorazila okno trajektu a masy vody se začaly hrnout do lodi!

Větrná smršť na severu Německa zastavila leteckou i železniční dopravu. Úřady vydaly varování, aby se lidé, pokud to bude možné, raději drželi doma. Jestliže budou muset vyjít ven, mají se vyhýbat lešením a elektrickým vedením.

Aerolinky Lufthansa zrušily lety a železniční dopravce Deutshe Bahn přerušil spoje. Podle informací britského deníku Daily Mirror hladina vody v Labi v Hamburku vystoupala o dva metry výš. Ve čtvrtek dosahoval vítr rychlosti až 154 km/h!

Právě ve čtvrtek se odehrálo drama na trajektu v Hamburku. Na sociální síti twitter se objevilo video, které zachycuje moment, kdy přední okno trajektu prorazila masivní vlna.

Voda se začala hrnout rozbitým oknem lodní restaurace, zatímco vyděšení cestující utíkali do bezpečí. Ve videu se ozývají zděšené výkřiky a kajutu pomalu zaplavila voda. Extrémní počasí by mělo v Německu, kde si bouře vyžádala několik lidských životů, být do soboty.