Musel to být nejhorší den v jeho životě. Devítiletý klučík přežil řádění střelce Salvadora Ramose na texaské základce, při kterém zemřelo devatenáct dětí. Šílenec ho sice zasáhl do nohy, ale chlapec se zotaví. O brutálním útoku promluvil!

O traumatickém dni mluvil se svou babičkou. Byl právě ve třídě, když dovnitž vešel mladík vyzbrojený útočnou puškou a začal zabíjet. „Znělo to jako ohňostroj, babi,“ svěřil se jí. Když ho střelec zasáhl do nohy, byl vyděšený. Naštěstí přežil a dokonce se po masakru vyfotil se strážníky. Pak putoval do nemocnice.

Z té už ho pustili. „Právě byl propuštěn, díky bohu,“ ulevila si žena z okruhu jeho blízkých. Kulka naštěstí neprošla žádnou kostí. „Nedošlo k poškození nervů,“ dodala.

Jiní takové štěstí neměli. Po řádění střelce zůstalo devatenáct mrtvých dětí a dvě učitelky. „Modlíme se za všechny děti, které tento masový vrah ukradl jejich rodinám,“ dodala příbuzná devítiletého šťastlivce podle deníku New York Post.

Babička malého hocha byla strachy bez sebe. Zrovna byla ve městě s chlapcovou matkou, když se o střelbě dověděly. Krátce na to se obě dověděly, že mezi mrtvými je i devítiletý školák. „Najednou jsem vylétla a jeli jsme tam,“ vzpomínala stařenka. Prý ani pořádně nevěděla, kam vlastně jede. „Byla jsem jak v mlze,“ vysvětlila.

Společně s dcerou poté propukly v pláč, když se dověděly, že jejich klučíka propustili skoro zdravého z nemocnice. Městečko Uvalde je teď paralyzované, ale prý se vše spraví. „Toto je malé město. Vím, že nás to nakonec sblíží,“ uvedla babička s tím, že se komunita pomalu zotaví.