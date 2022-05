Jack Kevorkian vystudoval medicínu a působil na univerzitě v Michiganu, z ní však pro své velmi kontroverzní názory musel odejít. Navrhoval například, aby se odsouzení na smrt mohli vybrat, že budou usmrceni tak, že budou pod celkovou narkózou pitváni za živa.

Po odchodu z akademického prostředí se stal soudním lékařem a publikoval články o eutanazii, tedy asistované sebevraždě. Do novin si dal dokonce inzerát, že nabízí poradenství ohledně ukončení života.

(Sebe)vražedné stroje!

Kontroverzní lékař nezůstal jenom u teoretických úvah o asistované sebevraždě, ale zašel tak daleko, že dokonce vytvořil speciální stroje, který měl lidem ukončit život. Jeden z těchto strojů se nazýval Thanaton podle řeckého mytologického boha smrt Thanata. Šlo o kovový rám se třemi nádobami, v každé z nich byla jiná látka. V jedné fyziologický roztok, v druhé thiopental sodný (anestetikum s rychlým účinkem, pozn. red.) a směs chloridu draselného a další látky, která způsobila smrt. Látky byly postupně vpraveny do těla pacienta pomocí hadičky, zavedené do žíly a ovládané tlačítkem. Když byl později odhalen a přišel o lékařskou licenci, přestal mít přístup k anestetiku. Kevorkiana to však nezastavilo a sestrojil další stroj Mercitron. Šlo o dýchací masku napojenou na nádobu s oxidem uhelnatým.

První asistovanou sebevraždu provedl Doktor Smrt v roce 1989. Skončil kvůli ní u soudu a byl obžalován z vraždy, ale ve vězení neskončil. Pacientka totiž stiskla tlačítko vražedného stroje sama. Na tom, aby lidé spustili stroj sami Kevorkian trval vždy. Celý soudní proces navíc Kevorkian využil k propagaci svých myšlenek. Do roku 1999 asistoval u sebevraždy minimálně 130 lidí. Jenom 40 procent jeho pacientů byla nevyléčitelně nemocných!

V posledním soudním procesu právě v roce 1999 se však Kevorkian hájil sám a byl odsouzen. Ve vězení strávil 8 let a pak byl propuštěn kvůli špatnému zdravotnímu stavu, podmínkou však bylo, že nebude propagovat své myšlenky. Doktor Smrt zemřel ve třiaosmdesáti letech v roce 2011.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.