Slzy mu proudem stékaly po tvářích, když na verandě svého domu objímal jednoho ze svých přátel. Ten ho pravděpodobně utěšoval po barbarském činu jeho vlastního syna. Salvador nemůže uvěřit tomu, co se stalo. „Nikdy bych nečekal, že můj syn provede něco takového,“ prolomil mlčení otec masového vraha.

To, co jeho syn způsobil, už z hlavy nikdy nedostane. „Měl radši zabít mě,“ zoufal si dvaačtyřicetiletý Salvador Ramos. Za střelbu se omlouval. Médiím se svěřil s tím, že poslední měsíc se svým synem moc času netrávil. Prý pobýval dost času mimo Uvalde kvůli práci a do toho se do jejich života promítla pandemie koronaviru, informoval deník The New York Post.

Tvrdil, že jeho syn byl dobrým člověkem, kterého ve škole šikanovali kvůli jeho oblečení. I proto mladý střelec Salvador do školy moc nechodil. Místo toho si pořídil dvě útočné pušky. „Lidé ho neustále obtěžovali,“ svěřil se jeho táta. Jeho syn se ale pomstil tím nejhorším možným způsobem. Osudného dne postřelil svou babičku do obličeje.

Když poté ukradl vůz a přijel před školu, rozpoutal peklo. Proč se zaměřil právě na malé děti, stále není jasné. Na místě se ho po dlouhé době podařilo zlikvidovat členovi pohraniční hlídky. To už ale ve třídě leželo devatenáct mrtvých tělíček a dvě mrtvé kantorky.