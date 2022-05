Po úterní tragédii, kdy osmnáctiletý Salvador Ramos připravil o život devatenáct malých dětí a dvě učitelky, se příbuzní a pozůstalí stále chodí loučit k památníku, který u školy vznikl. Podle záběrů, které se v posledních hodinách objevily na sociálních sítích, přišel k pomníku i vdovec Joe Garcia (†50). Jeho manželka Irma Garciová (†48) se stala jednou z Ramosových obětí.

Joe zemřel dva dny po milované manželce

Policisté učitelku údajně našli, jak objímá své žáky. Děti Irma před střelcem bránila do poslední chvíle. „Nebyli to pouze její studenti. Byly to její děti a ona nasadila svůj život, aby je ochránila. To je typ člověka, kterým byla,“ vyjádřil se k tragédii synovec zavražděné učitelky John Martinez.

Jenže se bohužel nejednalo o jedinou tragédii, která v posledních dnech rodinu zesnulé Irmy zasáhla. Její manžel Joe Garcia (†50) přišel k památníku obětí ve čtvrtek ráno s pugétem rudých růží ve váze. Na záběrech je patrné, jak velkou bolest zdrcený Joe právě prožíval.

Když se vdovec vrátil domů, podle slov synovce se „úplně zhroutil“. Rodina se domnívá, že smrt milované manželky, se kterou Joe strávil 25 let, mu zlomila srdce. Zřejmě na následek těžkého žalu prodělal vdovec infarkt a zemřel tak dva dny po své milované Irmě.

Po zesnulých manželech zůstali čtyři sirotci

Manželé Garciovi po sobě zanechali čtyři děti – Cristiana (23), Josého (19), Lylianu (16) a Alysandru (12). Podle deníku Daily Mail byly děti natočeny během vzpomínkové mše, která se konala ve čtvrtek večer. Kněz Eduardo Morales během mše požehnal třem sourozencům, kteří se bohoslužby zúčastnili. „Jsme vaše rodina. Vaše matka a otec si ale vždy najdou způsob, jak se o vás postarat,“ žehnal sourozencům duchovní.

Sestřenice zesnulé Irmy založila na Gofundme.com sbírku s cílem pomoci a zajistit sirotky. Během více než jednoho dne se podařilo vybrat přes 1,8 milionu dolarů, tedy zhruba 41 milionů korun. „Opravdu věřím, že Joe zemřel na zlomené srdce a ztráta lásky jeho života, která trvala více než 25 let, pro něj bylo příliš těžké,“ napsala sestřenice Debra Garcia Austinová.