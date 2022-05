Střelil svou babičku do hlavy a pak se vydal řádit do základní školy v Uvalde. Mladík Salvador Ramos (†18) tam rozpoutal hotové peklo. Na místě nemilosrdně popravil devatenáct dětí a dvě učitelky. Jako většina strašných příběhů, i tento má ale svého hrdinu. Je jím člen pohraniční hlídky, který šílence zastřelil. A to i za cenu vlastního zranění, když po něm Ramos ještě stihl palbu opětovat.