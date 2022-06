Brutální útok se odehrál v neděli v odpoledních hodinách v malé obci Vrše na Jičínsku. Pětapadesátiletý muž tam zaútočil na manželku a syna, který se ji snažil bránit. Žena (48) utrpěla vážná bodnořezná poranění. Pachatele policie dopadla u Nového Bydžova a obvinila ho z pokusu o vraždu ve stádiu pokusu. V pondělí ho soud poslal do vazby, jednání však proběhlo v nemocnici.

K útoku došlo v neděli kolem čtvrté hodiny odpoledne. Podle policejní mluvčí Elišky Majerové incidentu předcházely dlouhodobé spory v rodině, které vyvrcholily napadením ženy. „Syn ve snaze ochránit svoji matku se měl pokusit svého otce fyzicky zastavit, následkem čehož mělo dojít k další potyčce, při které se měl podezřelý zranit,“ sdělila Majerová. Podle svědka se měl muž dlouhodobě léčit s psychickými problémy a nebrat léky. Hádky byly prý v rodině na denním pořádku.

Napadená utrpěla velmi vážná bodnořezná zranění a do nemocnice ji musel transportovat vrtulník. Muže, který ji měl napadnout, policisté dopadli u Nového Bydžova. I on byl hospitalizován. Syn vyvázl s lehkým zraněním.

Kriminalisté následně muže obvinili ze dvou pokusů o vraždu a podali návrh, aby byl stíhán vazebně. Soudce jejich návrhu vyhověl, protože panovala obava, že by mohl ovlivňovat svědky a pokračovat v trestné činnosti. „Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a muž je tak stíhán vazebně,“ uvedla mluvčí. Jednání bylo však neobvyklé, protože proběhlo v nemocnici, kde je muž hospitalizován a střežen policisty. Podle CNN Prima News by však měl být brzy převezen do vazby.