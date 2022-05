Střelec

Na pracovišti se všechno vrací do starých kolejí a nadřízený je s vámi opět spokojený. Díky tomu si výrazně polepšíte, přesto nikam nespěcháte a nederete se do popředí. Spokojíte s tím, co aktuálně máte, a to ve všech směrech. Jste skromní.