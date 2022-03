Soud pro obnovu procesu, kterou Kott požadoval, neshledal důvod. Chyběly nové důkazy. Kott, který se k vraždám nikdy nepřiznal, se tak marně snažil znevěrohodnit výpověď mrtvého kumpána. „Sedím za něco, co jsem neudělal. Celý proces byl tehdy postavený jen na výpovědi recidivisty Kutílka, aby mě mohli odsoudit,“ tvrdil.

Nepomohla mu ani výpověď synovce, který údajně zaslechl rozhovor strýce s Kutílkem v době mezi vraždami. „Hádali se. Kutílek po strýci chtěl, aby s ním někam jel. Když Josef odmítl, tak na něj namířil pistoli. Hrozil, že když to neudělá, tak mu obrátí život naruby,“ uvedl.

Kott a Kutílek jsou označováni jako první sérioví vrazi v polistopadové historii ČR.

Vražedných 26 hodin

Vražedné běsnění dvojice nepřežili v průběhu 26 hodin čtyři lidé. První obětí byl 2. května 1990 noční hlídač ve vrátnici stavebního podniku v Nýřanech na severu Plzeňska. Sebrali mu zbraň a vyrazili Tatrou 613 do Prahy.

Následovaly dvě stopařky (obě †16) z Berouna, které dvojice vzala do vozu cestou. V lese u Zbirohu na Rokycansku je obě ubodali nožem, celkem jim zasadili osmdesát ran! V Praze pak zastřelili ranou do zátylku taxikáře, ke kterému nastoupili do vozu. Mrtvého okradli a utekli.

Poslední oběť přežila

Při návratu do Plzně pak ještě, převlečeni v policejních uniformách, stopli řidiče anglického kamionu. Střelili ho z blízka do hlavy, oběť ale přežila, byť s trvalými následky. Zraněný později oba útočníky identifikoval.

Policisté vrahy po několika dnech dopadli. Soud oba v roce 1995 poslal na doživotí za mříže. Kutílek, který zemřel ve věznici v roce 2017, se k vraždám přiznal. Krátce před smrtí napsal, že vraždil sám. Kott se nepřiznal nikdy.

