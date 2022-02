Kott se na rozdíl od Kutílka k vraždám nikdy nepřiznal. U soudu řekl, že je ve vězení už 31 let za něco, co nikdy neudělal. „Odsouzen jsem byl jen na základě výpovědi recidivisty Kutílka, který tehdy měl bohatší trestní rejstřík, než já,“ řekl Kott. Teď chce obnovu procesu, ohání se svědectvím synovce Pavla Kotta (45.)

Ten, jako chlapec, údajně zaslechl Kottův rozhovor s Kutílkem v době mezi spáchanými vraždami. „Když mi bylo 14 let, byl jsem svědkem rozhovoru strýce (Josefa Kotta) s pro mě tehdy neznámým mužem - Kutílkem. Ten měl na sobě uniformu policisty. Hádali se. Strýc mu říkal, že to pos*al, že šli udělat peníze, ale ne tohle,“ líčil u soudu Pavel Kott.

Přinucený otcem?

Tvrdil, že jeho strýc Josef tehdy Kutílkovi řekl, že s ním nikam nepojede. „On ale na strýce namířil pistoli a hrozil mu, že když to neudělá, tak mu obrátí život naruby. Pak oba nasedli do auta a odjeli,“ dodal Pavel Kott.

On sám má v rejstříku trestu osm záznamů z ČR a šestkrát byl také odsouzen v Německu. To, co nyní u soudu vypověděl, popsal v dopise už v době konání procesu v 90. letech. Jenže jeho otec ho tehdy prý přinutil říci, že si vše vymyslel.

26 vražedných hodin

Kutílek a Kott zavraždili během 26 hodin v roce 1990 čtyři lidi. Nejdříve zastřelili 2. května nočního hlídače ve vrátnici stavebního podniku v Nýřanech na severu Plzeňska a vzali mu zbraň. Kutílek byl tehdy oblečený v uniformě příslušníka veřejné bezpečnosti. Ještě téže noci pak cestou do Prahy vzali do vozu Tatra 613 dvě stopařky (obě †16) z Berouna.

V lese u Zbirohu na Rokycansku obě ubodali nožem, celkem jim zasadili osmdesát ran. Další jejich obětí byl následující den řidič taxíku v Praze. Toho v autě střelili do zátylku a sebrali mu peníze.

Poté při návratu do Plzně časně ráno zastavili u Kařezu řidiče anglického kamíonu. Z bezprostřední blízkosti ho střelili do hlavy. Řidič útok přežil, zůstaly mu ale trvalé následky. Kutílka a Kotta identifikoval, policie pak oba vrahy za několik dní chytila.

Sérioví vrazi

V roce 1995 soud pravomocně poslal Kutílka a Kotta za čtyři vraždy a jeden pokus vraždy do vězení na doživotí. Kutílek zemřel ve věznici v roce 2017 ve věku 66 let.

Oba jsou označováni jako první sérioví vrazi v polistopadové historii ČR. Kutílek se k vraždám přiznal, Kott tak nikdy neučinil. Soudkyně žádost o obnovu řízení odročila na začátek března.

