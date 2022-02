Zvládnete Suchej únor? Problém s pitím mají stále více ženy, varují experti

Kampaň Suchej únor zná podle průzkumů neziskové organizace Suchej únor již 76 % české populace ve věku 18+. Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu.

Počet lidí, kteří v loňském roce deklarovali účast, se vyšplhal přes 10 %, tedy v přepočtu na 700 000 lidí. „Loni jsme se zaměřili také na úspěšnost účastníků se Sušením, která je poměrně vysoká. Za 8 ročníků kampaně deklarovalo úspěšně dokončenou měsíční abstinenci zhruba 90 % lidí, kteří se do kampaně zapojili. Ruku v ruce s rostoucím povědomím rostou také sympatie s kampaní. Za pozitivní ji považuje 81 % oslovených respondentů, kteří ji znají, což je 7% nárůst oproti minulému roku,” komentuje čísla Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere, která průzkum realizovala v rámci pravidelného šetření na Českém národním panelu.

Pozitivní dopady na polovinu účastníků

Klíčový je ovšem objektivně pozitivní dopad kampaně na účastníky. Suchej únor jim umožňuje dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup, díky čemuž mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle průzkumu mezi 706 účastníky v roce 2021 deklaruje snížení spotřeby alkoholu ještě 4 měsíce po kampani 53 % z nich. Ještě důležitější je srovnání spotřeby podle adiktologického testu Audit C. Ten byl proveden na 662 účastnících, kteří vyplnili v roce 2020 i 2021 tzv. Test nezávislosti, celkem ho již vyplnili desetitisíce Sušičů. Lepší výsledek v tomto testu vykazuje po 4 měsících 65 % účastníků. Po celém roce od kampaně pak 47 %.

Stoupá počet závislých žen

Ženské oddělení pro léčbu závislosti ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze si v loňském roce připomnělo 50. výročí od zahájení činnosti prvního specializovaného zařízení pro ženy v tehdejším Československu. Od 11. října 1971 prošlo léčebným programem téměř pět a půl tisíce pacientek. Deset let po léčbě dnes abstinuje třetina přijatých žen a skoro dvě třetiny těch, které léčbu řádně dokončily. Zároveň odborníci upozornili, že stále více žen je závislých na alkoholu.

Průměrná Češka vypije více než šest litrů čistého lihu za rok

Jen alkohol pije v České republice asi každá desátá žena. V přímé souvislosti s alkoholem zemřelo v roce 2019 575 žen a alkoholické onemocnění jater je druhou nejčastější příčinou úmrtí u žen ve věku od 20 do 54 let. Česko stále patří mezi evropské i světové státy s nejvyšší spotřebou alkoholu. Statistika Světové zdravotnické organizace (WHO) nás ve spotřebě alkoholu na člověka zařadila na třetí místo za Litvu a Moldavsko. Průměrný Čech nad 15 let podle této studie vypije 14,4 litrů čistého lihu za rok. U žen je to přes 6 litrů.

„Alkohol dominuje i u mužů, a to nejčastěji v kombinaci s nikotinem. Oproti ženám máme více pacientů závislých na nelegálních drogách, mezi kterými převládá pervitin. Ženy většinou pijí kvůli psychickému stavu. Snaží se odstranit potíže. U mužů je vývoj spíše společenský. Konzumují pravidelně alkohol s přáteli a později se přidají psychické potíže,“ vysvětlil primář primář Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK MUDr. Petr Popov.

Jaké množství alkoholu je ještě bezpečné?

Podle odborníků je člověk závislý v případě, když začne za alkohol platit ještě jinak než penězi. Začíná se mu hroutit partnerský vztah, rodina nebo třeba práce. Jak ale rizikovému pití předejít a existuje bezpečná hranice? Lékaři nedoporučují pít alkohol vůbec nebo alespoň dodržovat určité zásady, které riziko snižují. Za nízkorizikové pití u nás lékaři považují maximální denní dávku 16 g etanolu pro dospělé ženy a 24 g etanolu pro dospělé muže, přičemž nejméně dva dny v týdnu bychom měli alkohol zcela vynechat. Při nárazovém pití při jedné příležitosti by pak neměla spotřeba překročit 40 g etanolu. Pro představu 16 g etanolu přibližně odpovídá 1 půllitru piva, 2 dcl vína nebo 0,05 l destilátu.

Zapojte se do „Sucháče“!

Účastníci „Sucháče” se mohou tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. „Registrované účastníky provedeme měsícem na suchu od začátku do konce. Máme pro ně připravené informačně i zábavou nabité newslettery a rovněž unikátní knihu, kterou jsme vydali. Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale především naši další činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování. A to nejenom ve vztahu k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám a závislostem,” vysvětluje za organizátory Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň pořádá.