Cizích peněz se zachtělo lupiči (42), cílem jeho útoku se v Plzni stala náhodná kolemjdoucí (50). Ženu strhl za vlasy na zem a nastříkal jí sprej do očí. Agresora vyrušili lidé z okolí, utekl, aniž oběti něco sebral. Záhy ho jako „známou firmu“ dopadli policisté.

Cizinec, trvale žijící v Plzni, napadl ženu na náměstí Generála Píky v městské části Slovany. Nejprve ji oslovil, ať počká, v zápětí zaútočil. „Chytil ji za vlasy a snažil se ji strhnout na zem,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Napadená se ale začala bránit. Marně se ale pokoušela agresora udeřit klíči, které držela v ruce. „Muž ji strhl na zem, a do obličeje jí nastříkal sprej. Přitom křičel, aby mu dala peníze,“ popsala Raindlová.

Křik ale zburcoval obyvatele okolních domů. Ti lupiče vyrušili. Zalekl se a z místa utekl. Naštěstí ženě nestihl nic ukrást a ani ji nijak vážně nezranil.

Agresora záhy dopadli policisté. Ukázalo se, že je to „známá firma“, do konfliktu se zákonem se dostal už v minulosti. Za loupež mu teď hrozí až 10 let v base, na soud si počká ve vazbě.

