Osmnáctiletý Salvador Ramos v texaském městě Uvalde minulý týden nemilosrdně popravil devatenáct malých dětí a jejich dvě učitelky, které je chránily. Předtím, než se útočník vydal na vražednou misi, ještě stihl střelit svou babičku Celii do tváře. Ta je v současnosti ve stabilizovaném stavu. Po střelbě hledala zmatená pomoc. „Byla v šoku a všude byla krev,“ přiznal vyděšený soused. Americký New York Post také upozornil na skutečnost, že oba střelcovi rodiče a právě postřelená babička, mají záznamy v trestních rejstřících.

V minulém týdnu texaským městečkem Uvalde otřásla obrovská tragédie. Teprve osmnáctiletý Salvador Ramos, ozbrojený útočnou puškou a navlečený do neprůstřelné vesty, vběhl do Robbovy základní školy a začal střílet do malých žáků. Než ho policisté zastřelili, zavraždil 19 dětí a dvě učitelky. Předtím, než se útočník do školy vydal, stihl ještě střelit do tváře svou babičku Celii, u které pobýval. Seniorka se dle slov jejího manžela pomalu zotavuje, mluvit ale stále nemůže. „Je při vědomí, ale má bolesti,“ popsal před pár dny zdravotní stav své manželky střelcův dědeček.

Americký New York Post nově zveřejnil informace o dění krátce poté, co Ramos svou babičku postřelil. Sousedé seniorky Gilberto Gallegos (82) a jeho žena Mariia (76) v osudný den pracovali na své zahrádce. Náhle slyšeli střelbu a poté viděli Ramose, jako vybíhá k autu a odjíždí rychle pryč. Na to se ve dveřích objevila zakrvácená seniorka. „Byla dezorientovaná a měla zjevně bolesti,“ popsal soused. „Celia mi pak řekla: 'Podívej se, co mi udělal!‘ Nikdy nezmínila jeho jméno, ale moje žena a já jsme věděli, o kom mluví, že jí to provedl vnuk Salvador,“ doplnil Gilberto Gallegos.

Kdyby kulka mířila jinak, přišla by o hlavu

Soused přivedl střelcovu babičku do bezpečí na jejich dvorku a pokusil se ženě zastavit krvácení ručníkem, zatímco jeho žena Maria volala policii. „Byla v šoku a všude byla krev. Udělal jsem, co jsem mohl,“ popsal New York Postu soused. Zásah Celia dostala do tváře. „Kulka pronikla do čelisti těsně vedle jejích úst a rozbila jí všechny zuby," řekl bratranec zraněné babičky. „Kdyby šla kulka o kousek vedle, ustřelila by jí hlavu," dodal příbuzný.

Nejedná se ale o jedinou novou skutečnost v případu střelce z Uvalde. Deník New York Post také zjistil, že jak oba útočníkovi rodiče, tak i jeho babička Celia, mají záznamy v trestním rejstříku. Babička má u americké policie záznamy z roku 1993, nejsou však přesně specifikované. Byla však odsouzena na dva roky odnětí svobody a musela zaplatit pokutu ve výši necelých 12 tisíc korun.

Napadení zbraní a útok lahví od piva

Střelcova matka Adriana Reyesová Martinézová byla v roce 2003 obviněna za špatně vypsaný šek. V té době se potýkala se značnými finančními problémy. Tou dobou se rozvedla ze svým manželem Salvadorem Ramosem starším a žila v bytě s šesti dalšími lidmi. Za to že se dopustila podvodu, strávila žena několik měsíců za mřížemi. V roce 2007 bylo proti matce střelce vzneseno obvinění z ublížení na zdraví s tím, že žena způsobila zranění jednomu ze členů rodiny.

Střelcův otec byl v minulosti obviněn z kladení odporu při zatýkání, za což nakonec dostal půl roku vězení. V dubnu 2011 byl obviněn z těžkého útoku na člověka za pomoci smrtící zbraně a v roce 2012 udeřil lahví od piva cizího muže.