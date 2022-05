Matka Adriana Reyesová Martinézová je v šoku. „Vůbec nemám slov,“ zoufala si Pro svého syna ale žádá ze strany veřejnost o odpuštění. „Měl své důvody proto, proč to udělal,“ pokračovala žena hispánského původu. „Nesuďte ho, prosím,“ žadonila a prosila o odpuštění.

Její syn nemilosrdně popravil devatenáct malých dětí ve věku okolo deseti let. „A teď zemřete,“ měl jim sdělit, než začal pálit do nevinných obětí. „Chci, aby mi ty malé dětičky odpustily,“ zoufala si jeho matka, která kvůli svému synovi skoro přišla i o svou mámu. Tu syn ještě před střelbou na škole postřelil do hlavy.

Když poté ukradl vůz a přijel před školu, rozpoutal peklo. Proč se zaměřil právě na malé děti, stále není jasné. Odpověď jeho matky moc světla do případu nepřinesla. „Chtěl se těm dětem přiblížit,“ řekla nejasně pro deník Daily Mail.

Podle Reyesové Martinézové nebyl její syn násilnický typ. I přesto si k narozeninám koupil dvě útočné pušky. Rodina prý přitom o koupi zbraní neměla ani tušení. „Kdybych to věděl, tak budu jednat,“ svěřil se médiím jeho dědeček Ronaldo Reyes. Ačkoli se spekulovalo o tom, že rodina neměla s Ramosem dobré vztahy, jeho matka to popřela.

„Měla jsem s ním dobrý vztah,“ uvedla přímo Martinézová. Její syn byl ale prý velký samotář. Přátel se podle ní spíše stranil a do školy moc nechodil. Stýkal se pouze s vrstevníkem Santosem Valdezem, se kterým hrával basketbal a videohry. Podle jeho kamaráda se ale Ramosovo chování začalo zhoršovat. „Třeba se pro radost pořezal v obličeji,“ uvedl.