Naopak přiznala, že její syn Salvador Ramos byl samotář a přátel se spíše stranil. Dále se zmínila o tom, že se svým synem měla kladný vztah. Popřela tak dřívější zprávy, že se měl střelec odstěhovat ke své babičce Celii (66) kvůli špatným vztahům v rodině.

To, co Ramos provedl, šokovalo posléze celý svět. Jeho matka si něco takové nedovedla představit. „Nebyl to násilnický typ,“ řekla podle deníku Daily Mail. To ale rozporuje to, že hoch nejdříve střelil do hlavy svou babičku, aby posléze pokračoval do Robbovy základní školy, kde popravil devatenáct nevinných dětí a dvě jejich učitelky.

Salvador Ramos se před útokem chlubil čerstvě zakoupenými puškami AR-15. Rodina prý přitom o koupi zbraní neměla ani tušení. „Kdybych to věděl, tak budu jednat,“ svěřil se médiím jeho dědeček Ronaldo Reyes. Jeho manželka Celie se mezitím jen těžce zotavuje po střelbě do hlavy, kterou ji Ramos uštědřil. V nemocnici s ní byla i jeho matka.

Řekla, že naposledy s ním mluvila minulé pondělí, v den jeho narozenin. „Modlím se za všechny ty nevinné děti,“ vyjádřila se k masakru svého syna. Co bude s její maminkou, zatím nedokáží predikovat ani lékaři. Podle Adriany může pohnout rukou, avšak to je zatím všechno. „Ví ale, že tu s ní jsem,“ uvedla.