Třicetiletý muž je podezřelý mimo jiné ze vzetí rukojmí a z pokusu o vraždu. Podle informací německého tisku je ve vyšetřovací vazbě v Česku a má být vydán do Německa.

Česká policie ČTK sdělila, že do hotelu, kde byl muž se ženou ubytován, vyjela hlídka z Boru u Tachova, policejní psovod se služebním psem a policisté z dálničního oddělení. V hotelu muže nenašli, zadrželi ho ale v nedalekém podniku provozujícím hazardní hry. Zajistili také auto, kterým přijel.

„Na místě nalezli i pohřešovanou ženu, která se v podniku volně pohybovala a byla bez zranění. Po provedení potřebných úkonů na borském obvodním oddělení byl zatčený cizinec eskortovaný do policejních cel. Odtud byl pak převezen na základě příkazu krajského soudu do vazební věznice. Mladá žena odjela zpět do Německa,“ řekla dnes ČTK policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Podle německého tisku z vyšetřování vyplynulo, že podezřelý svou o pět let mladší bývalou přítelkyni 13. května v Heidelbergu pod pohrůžkou smrtí natlačil do svého automobilu a vzal ji jako rukojmí. Nový přítel ženy byl při incidentu chvíli automobilem vláčen a přitom se zranil. Kromě toho se podezřelý pokoušel najet i do známého nového přítele své expartnerky, který chtěl vůz zastavit. Muž stačil uskočit na stranu.

Protože podle prvních zjištění podezřelý uprchl do České republiky, převzalo koordinaci pátrání společné centrum německo-české policejní a celní spolupráce v bavorském Schwandorfu, napsal list Schwarzwälder Bote.