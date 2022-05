„Máme před sebou úžasný rok!“ takovou větu podle informací BBC napsala na začátku roku ve třídě učitelka Eva Mirelesová. Konec roku se ale na základní škole Robb Elementary v malém městečku Uvalde proměnil v peklo. Děti a jejich učitelky se připravovaly na konec školního roku, když osmnáctiletý Salvador Ramos vtrhl do školy a spustil palbu. Útočník 16. května oslavil osmnácté narozeniny a tehdy si legálně koupil útočnou pušku a o několik dní později s ní usmrtil devatenáct dětí a dvě dospělé – obětavé učitelky Evu Mirelesovou a Irmu Garciovou.

Mluvčí texaského ministerstva pro veřejnou bezpečnost Chris Olivarez uvedl, že všichni zemřelí byli v době incidentu v jedné místnosti, kde se podezřelý zabarikádoval. Mirelesová a Garciová, obě učitelky čtvrté třídy, se snažily zachránit životy malých dětí. Obě dvě měly za sebou léta zkušeností. Ve školství se pohybovaly desítky let a svou práci milovaly. „Eva Mirelesová a Irma Garciová byly dvě z nejúžasnějších učitelek, které Uvalde poznal,“ uvedla pro výše zmíněný deník Natalie Ariasová, specialistka na vzdělávání z texaského městečka. „Jejich třída byla plná zábavy, rozvoje, chichotání, týmové práce, a především lásky,“ dodala Ariasová. Mirelesová milovala běh a horskou turistiku. Garciová měla čtyři děti a byla oddaná své rodině.

Bezbranné děti chránily vlastním tělem

Policisté našli Garciovou, jak objímá své žáky. Synovec Garciové John Martinez uvedl, že děti bránila do posledního dechu. „Obětovala se, aby chránila děti ve své třídě. Byla hrdinka,“ napsal na GoFundMe. „Nebyli to pouze její studenti. Byly to její děti a ona nasadila svůj život, přišla o život, aby je ochránila. To je typ člověka, kterým byla,“ dodal.

Statečně se měla zachovat i Mirelesová, jíž její dcera Adalynn Ruizová na facebooku vzkázala, že je její hrdinkou. „Moje srdce bude navždy zlomené. Stále se snažím sebe sama přesvědčit, že to není pravda. Chci jen slyšet tvůj hlas,“ napsala.

Manžel Mirelesové, Ruben Ruiz, je školní policista. V den tragédie údajně běžel do školy poté, co uslyšel, co se děje. Ostatní policisté ho museli zadržet, když se snažil všemi silami dostat ke své ženě, aby jí pomohl.

Podle informací The Daily Beast rodinu Garciové potkala o dva dny po střelbě další tragédie. Manžel Irmy John dostal infarkt a zemřel. „Opravdu věřím, že Joe zemřel na zlomené srdce. Ztráta lásky svého života, s níž byl třicet let, byla pro něj příliš,“ napsala sestřenice Debra Garcia Austinová. „Je to velmi srdcervoucí a s hlubokým zármutkem vám musím říct, že manžel mé tety Irmy Joe Garcia zemřel ze smutku,“ uvedl Joe Martinez na twitteru.