Ke strašné tragédii došlo minulý týden na texaské základní škole v Uvalde. Osmnáctiletý Salvador Ramos tam zastřelil devatenáct malých dětí a jejich dvě učitelky, které je chránily vlastním tělem. Osudný den se v jedné ze čtvrtých tříd udělovala vyznamenání a ceny za pilnou práci během celého školního roku. Proto byla tehdy Mia se svou dcerkou Evelyn ve škole.

Během oběda je vyděsily sirény a vysílačka policisty

„Na předávání cen jsem byla za Evelyn hrozně šťastná, protože dostala pět cen,“ popsala deníku The New York Post Mia. Obě měly následně namířeno do nedaleké restaurace Sunrise, kde chtěly školaččin úspěch oslavit dobrým obědem. Ještě než odešly, zastavily se ve třídě, kde měla Evelyn předtím výuku, aby si vyzvedla své školní potřeby. „Povídala jsem si s učitelem, který nám řekl, že se můžeme po obědě ještě vrátit a vzít si věci,“ popsala matka. Její dcerka si však vzala všechno najednou a vyrazily společně na slíbený oběd. Chtěla s nimi jít i Evelynina nejlepší kamarádka Layla Salazarová, ale Mia jí to nedovolila. „Chtěla jsem ji vzít s sebou, ale říkala jsem si, že ji nemůžu jen tak vzít, když to nebudou vědět její rodiče,“ povzdechla si zpětně Mia.

Mia s Evelyn si zhruba o dvacet minut později vychutnávaly oběd v restauraci, když uslyšely hluk z vysílačky jednoho z policistů, který se šel najíst do stejné restaurace jako ony. Následně se začaly ozývat i sirény, a tak Mia tušila, že se děje něco špatného. „Sirény jsou u nás ve městě poměrně běžné, ale tyhle byly jiné. Policista pak najednou vyběhl z restaurace a běžel směrem ke škole,“ popsala matka. O chvíli později matce přišla zpráva, že je škola uzavřena.

Čeká je jedenáct pohřbů

„Začaly jsme se s Evelyn třást, protože jsme se tak bály o její kamarádku Laylu a samozřejmě i o ostatní děti, které ve škole zůstaly,“ řekla Mia. O několik hodin později ale Evelyn zjistila, že její kamarádka Layla byla mezi jednadvaceti mrtvými, které měl na svědomí šílený střelec. I když má Mia radost, že ona i její dcera tragédii přežily a opustily školu včas, nedokáže ze sebe dostat pocit viny.

„Nemůžu jíst, cítím ohromné množství viny,“ popsala Mia. „Já jsem sice vzala svou dceru ven včas, ale co se mohlo stát, kdybychom tam zůstaly o pět minut déle?“ přemýšlí zdrcená matka. „Je ve mně tolik viny, tolik bolesti. Myslím na všechny rodiny, které teď trpí. Čeká nás teď jedenáct pohřbů, kterých se musíme zúčastnit,“ dodala Mia. „Nikdy by se na mě nevykašlala, volaly jsme si s Laylou každý den a hrály hru zvanou Roblox. Vždycky tu pro mě byla, ale teď tu není,“ stýská si školačka po své nejlepší kamarádce.