Salvador Ramos (†18) v úterý spáchal neskutečně ohavný čin. Ozbrojený útočnou puškou a navlečený do neprůstřelné vesty vběhl do Robbovy základní školy v texaském městě Uvalde a začal střílet do malých žáků. Než ho policisté zastřelili, zavraždil 19 dětí a dvě učitelky. Předtím, než se útočník vydal na vražednou misi, ještě stihl střelit svou babičku Celii. Seniorka se pomalu zotavuje, mluvit ale stále nemůže.