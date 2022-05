Policisté obvinili z pokusu vraždy jednatřicetiletého muže z Přerova, zaútočil podle nich na svého o devět let mladšího spolubydlícího z komunity bezdomovců. Mladíka pachatel podle kriminalistů nejprve vláčel na stahovací smyčce po zemi a poté jej udeřil kovovou tyčí do hlavy. V domnění, že je vrah, se pak šel udat na policii. Kriminalistům se však muže podařilo najít ještě živého, s těžkým zraněním byl převezen do nemocnice, řekl dnes novinářům šéf krajské kriminální policie Jan Lisický. Útočník skončil ve vazbě.