Melanom je pátým nejčastějším nádorem v Česku, postihuje muže i ženy. Zatímco u mužů je nejčastější na trupu, u žen na nohou. Souvisí to podle odborníků s oblékáním, muži častěji chodí bez trička.

Nejčastěji se nádor kůže objevuje u lidí ve věku 65 až 70 let, zhruba 35 procent pacientů je ale mladších 60 let, zejména u žen. Mladší 60 let je také zhruba jeden z pěti pacientů, kteří nemoci podlehnou.

Vyšetření bez dermatoskopu

Petře se znamínko objevilo na spodní části paže v březnu v roce 2020. Jak sama řekla, v té době se rozjížděla covidová pandemie, nikdo netušil, co se bude dít, a i když si Petra chtěla nechat podezřelý útvar zkontrolovat, nebylo to možné. Na dermatologii ve městě, kde žena žije, přestali objednávat pacienty.

Po třech měsících bylo Petře na dermatologii řečeno, že nemusí mít obavy, že její mateřské znaménko je v pořádku. Zásadní chyba byla, že lékařka nepoužila dermatoskop a podívala se na útvar jen očima. Odborníci varují, že ani sebezkušenější lékař nemusí rozpoznat hrozbu včas.

„Užila jsem si krásné léto, ale pak jsem se rozhodla, že si znaménko nechám odstranit, protože mě obtěžovalo a svědělo,“ vzpomíná Petra.

Přerušit těhotenství kvůli nádoru?

Jenže na plastické chirurgii po vyšetření přišel šok. „Histologie odhalila, že se jedná o nodulární melanom, jeden z nejagresivnějších nádorů a prorostl do hloubky 6 milimetrů. Pracuji ve zdravotnictví, takže jsem věděla, že to je průšvih,“ svěřila se Petra.

Jenže v té době byla Petra ve 13. týdnu těhotenství. „Navštívila jsem více lékařů, chtěla jsem znát jejich názor. Dva mi řekli, že není důvod těhotenství přerušovat. To mi rozhodování nijak neusnadnilo,“ popisuje Petra těžké chvíle.

Kvůli těhotenství ji ale lékaři nemohli řádně vyšetřit, protože jako těhotné jí nemohla být podána kontrastní látka. Petra si navíc nahmatala v podpaží bouličky.

„Rozhodla jsem se napsat e-mail do nemocnice na pražských Vinohradech. Lékař zareagoval okamžitě a napsal mi, ať přijedu. Dostala jsem se do péče MUDr. Moniky Arenbergerové, která mi doporučila těhotenství přerušit,“ pokračuje Petra s tím, že po měsíci padlo definitivní rozhodnutí.

Petra: Musela jsem se rozhodnout i kvůli synovi

„Mám devítiletého syna, který netušil, že čekám dítě. Rozhodovala jsem se racionálně, kdybych se rozhodovala city, nikdy bych na přerušení těhotenství nepřistoupila. Ale musela jsem vidět realitu a také jsem musela učinit rozhodnutí kvůli svému synovi, pro kterého tu musím být,“ vysvětluje Petra, která se nakonec rozhodla těhotenství ukončit.

Následně vyšetření potvrdilo, že melanom již zasáhl uzliny a objevují se nebezpečné metastázy. Petra tedy podstoupila léčbu, která jí pomohla. Největší oporou jí byl přítel a rodina. Nyní se už cítí dobře.

„Jsme zvyklí chodit k zubaři nebo na gynekologii, jen ty dermatologické kontroly nejsou tak zažité. Člověk by je ale měl brát také jako samozřejmost, “myslí si Petra.

Lidé zanedbávali prevenci

Ročně lékaři diagnostikují zhoubný melanom asi u 3500 lidí, zhruba 400 nemoci podlehne. V léčbě nebo vyléčených je asi 40 000 lidí. V roce 2020 ale podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška zhruba o 400 počet nových případů klesl. „Zřejmě jde o důsledek zanedbané prevence,“ řekl Dušek. Odborníci tak očekávají, že v současné době bude víc lidí přicházet s nádory v pozdějších stadiích, která jsou obtížněji léčitelná.

Zatímco melanom odhalený v prvním stadiu přežije pět let od diagnózy 99,5 procenta pacientů, u pozdějších stadií jsou šance výrazně nižší. „Pozdě zachycený nádor znamená pouze dvacetiprocentní šanci na pětileté přežití. A těch je asi 13 procent,“ uvedl Dušek. Díky preventivním prohlídkám je v prvním stadiu zachyceno asi 62 procent případů

Lékařka: Finální rozhodnutí je na pacientovi

MUDr. Monika Arenbergerová Blesk Zprávám řekla, že v podobných případech, jako byl ten Petřin, lékaři pouze radí, co by mohlo být nejlepší, finální rozhodnutí ale musí učinit pacient sám.

„Ženy mohou mít melanomy i v těhotenství, u těch nízkorizikových je můžeme odstranit, ale u Petry šlo o rizikový projev, kdy byla zasažena spádová uzlina a ona nutně potřebovala léčbu. Nejde o černobílý problém a nelze říct, jaká cesta je správná. Byla tam varianta, že mohla léčbu začít až za rok, protože jako těhotná a kojící by se léčit nemohla. Ale za nás jsme doporučili, že je třeba podrobit se léčbě hned,“ vysvětluje své doporučení dermatoložka a dodala, že Petra zvolila nakonec cestu, která byla v souladu s tím, co si mysleli lékaři.

Arenbergerová upozornila, že při kontrole znamének by lékař měl vždy použít dermatoskop.

Pozor na rostoucí a nová znaménka

Přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger uvedl, že i v běžných slunečních dnech je vhodné používat opalovací krém alespoň s UV faktorem 15, případně make-up s UV faktorem. Při slunění u vody pak doporučuje alespoň faktor 30, záleží ale i na takzvaném fototypu kůže.

Čím světlejší kůži člověk má, tím je i náchylnější k rakovině kůže. „Nejrizikovější jsou osoby se světlým fototypem, kteří se prakticky vždycky spálí,“ vysvětlil. Není ale podle něj možné říct, že snědí lidé jsou proti ní plně chránění. Dříve se odborníci domnívali, že opalování v soláriu melanomy vůbec nevyvolává, nové studie ale údajně ukazují opak.

Pro včasné odhalení nádoru je potřeba sledovat mateřská znaménka na své kůži, zejména ta nová, rostoucí nebo svědící. Při preventivní prohlídce pak lékař vyšetří pacienta dermatoskopem, kdy si znaménko až 70krát zvětší. Další možností jsou celotělové skenery, které znaménka nafotí, takže je možné jejich srovnání při příštím vyšetření.

V pondělí 16. května a v úterý 17. května se do centra Prahy opět vrátí preventivní akce Stan proti melanomu, kam mohou lidé přijít na vyšetření bez objednání. O týden později 23. května bude stan v Brně a 24. května v Ostravě. Lidé se budou moci od 2. května také zaregistrovat do dermatologických ambulancí na vyšetření 25. května při Evropském dni melanomu.