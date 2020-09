O víc než třetinu méně lidí si kvůli koronaviu přišlo nechat prohlédnout znaménka. Teď lékaři objevují první, kteří přišli pozdě a dost pravděpodobně si tak zkrátili život. Dostali se totiž do fáze, kdy už většinou nebudou žít déle než deset let. Lékař a profesor Petr Arenberger, který se svojí ženou dermatoložkou zkontroloval znaménka i premiérovi Andreji Babišovi (ANO), teď vyzývá, aby se lidé na kontrolu objednali, i když nemají tmavá vystouplá znaménka. K rakovině totiž stačí i oděrka, která se dlouho nehojí. V rozhovoru pro Blesk Zprávy profesor a zmínil, kdo se má obávat nádoru.

Češi se obecně kvůli hrozbě nákazy koronavirem obávali chodit k lékařům a do nemocnic a řešit dlouhodobé zdravotní problémy. Teď vyplývá na povrch, kolik toho zanedbali. Vidíte to podobně i s rakovinou kůže kvůli nedostatečné kontrole znamének?

Na naší klinice jsme dělali statistiku, která ukázala, že během covidové doby přišlo výrazně méně pacientů - jako nových případů kožní rakoviny. Nejen melanomu, ale i spinaliomu a bazaliomu.

Teď už se lidé začali do kožních ordinací vracet?

O prázdninách jsme dále sledovali, jak pacienti dále přicházejí. A bohužel se nám to potvrdilo, že pacienti přicházeli v červenci a srpnu mnohem více.

Proč bohužel? Znamená to, že přišli pozdě?

To je to horší. Přicházeli s pokročilejšími stádii maligního melanomu. Ten rozdíl byl významný, nějakých 15 až 18 procentních bodů.

„Opozdilcům“ hrozí kratší život

Co se tak pro tyto pacienty „opozdilce“ změnilo?

To jinými slovy znamená, že se přesunuli z bezpečné sféry, kdy jsme schopni do jednoho milimetru tloušťky melanomu nabídnout vyléčení jenom chirurgickým vyříznutím. Je to více než 90 procent pacientů, kteří přežívají deset let v té skupině. A právě ti, kteří přišli zbytečně pozdě, tak se přesunuli do té rizikovější skupiny. To je více než čtyři milimetry, což je pořád relativně tenký útvar pro naše oko, ale už je to skupina, která desetileté přežití má kolem 60 procent. A to je škoda.

Tam už potom nestačí ono vyříznutí?

Maligní melanom se vždycky vyndá, ale často už mohou být postiženy spádové uzliny, někdy dokonce vzdálená dceřiná ohniska. Ale i v průběhu následujících let může dojít k metastazování z nějakých drobných útvarů, které třeba už nebyly během té operace vidět, ale nějaké buňky byly někde v okolí a postupně se začaly šířit do organismu. S tím souvisí to kratší přežití potom.

Lidé často chodí se znaménkem právě až zaznamenají, že je trochu vystouplé, ne když se jim objeví nějaké nové. Stačí to? Kdy by měli přijít na kontrolu?

Záleží jestli patří do rizikové skupiny. To jsou pacienti se světlejším fototypem, kteří se snadno spálí, kteří chodí hodně často na sluníčko, kteří už třeba nějakou rakovinu měli nebo kteří mají třeba riziková mateřská znaménka ve větším počtu. Ti by měli chodit pravidelně jednou ročně na kontroly jak jim doporučí dermatolog.

Pak je druhá skupina lid, kteří si třeba dělají doma samovyšetření, které my doporučujeme dělat pomocí návodu na našich webových stránkách. Tam si může porovnat normální a patologické nálezy. Pokud se mu něco nezdá u stávajícího znaménka, že se začíná třeba měnit nebo mění barvu, tak na nic nečekat. Stejně jako, když se dospělému utvoří nové znaménko nebo útvar.

Znamená to, že tmavší znaménko je nebezpečnější než nějaký světlý flíček nebo to je mylná domněnka?

Není to úplně jednoznačné. Ten maligní melanom je velmi záludný, takže i zcela bezbarvé znaménko, nebo třeba růžové může být maligním melanomem, takže to už opravdu necháváme na to cvičené oko dermatologa. Letos máme ve vyšetřovacím stanu proti melanomu unikátní stroj, kterým je celotělový skener. Když potom pacienti přicházejí třeba za rok na kontrolu, tak ten přístroj pomocí umělé inteligence je schopen detekovat, která znaménka se třeba změnila nebo vznikla nově nebo změnila barvu a podobně. Upozorní nás na to a my je pak můžeme detailněji vyšetřit.

Pozn. red.: Do „Stanu proti melanomu“ se může přijít kdokoliv nechat vyšetřit od 10 do 18 hodin. Akce v Praze probíhá ještě 15. 9. 2020 v Praze, 21. 9. 2020 je pak v Brně a 22. 9. 2020 v Ostravě.

Vaše manželka, také dermatoložka, uvedla, že k rakovině kůže stačí prakticky něco, co vypadá jako malá oděrka, které se nechce zahojit. Můžete to upřesnit?

To je v podstatě pokročilejší melanom nebo nějaký jiný zhoubný nádor kůže, který se může projevovat právě třeba krvácením nebo nehojícím se vřídkem a podobně. Tak daleko bychom to neměli nechat dojít, lepší je přijít dřív. I takovéto projevy je dobré odstranit, protože i tam, když má pacient štěstí, ještě nemuselo dojít k metastazování.

Dělají Češi stále chyby v mazání? Jsou pak překvapení, když se u nich objeví melanom?

Nejenom mazání stačí. Musí to být mazání, když třeba ty ochranné prostředky domazáváme každé dvě hodiny v dostatečném množství. To znamená, že 50ml lahvička by nám na dovolené na celé tělo měla vydržet tak na dva dny maximálně. Někomu přitom ještě zbyde i na příští sezónu.

A co domácí nebo městské prostředí - jak je potřeba se mazat, když nejsme na dovolené?

Doma, když jdeme v poledne na zahrádku na oběd, tak bychom měli kůži, která je vystavená slunečnímu záření, mít ošetřenou alespoň patnáctkou. A to i třeba ve městech, kde neočekáváme nějaké vyslovené spálení. I ty podprahové dávky se nám sčítají. Je potřeba opravdu se té kůži věnovat a zbytečně ji nezatěžovat těmi škodlivými paprsky.