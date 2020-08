„Začalo to hrozně nenápadně, pak to ale nabralo spád. Bylo to rychlé. Byli jsme doma, byl to normální obyčejný den. Zničehonic mě ale strašně začalo bolet na prsou. Cítil jsem, jak se mi celý hrudník sevřel. Jako by mi na něho někdo položil pytel cementu, nebo jinak… jako bych spolknul pětikorunu a zasekla se mi tam,“ popsal Ondřej Buchtela portálu iSport.cz první příznaky, které ho postihly v květnu.

„Nemohl jsem se nadechnout, možná ten svíravý pocit znáte. Příšerně to ale bolelo,“ přidal Buchtela. A zároveň dodal, že nemá žádnou léčbu a není možná ani transplantace.

Po Buchtelově smrti se jeden z jeho kolegů na instagramu rozhořčil, že naše zdravotnictví nedokázalo mladého muže zachránit.

Expert: V Česku méně než jeden takový nádor ročně

„Podle informací, které znám jen z médií, zemřel tento mladý hokejista na sarkom srdce. To je naprosto raritní nádor. Mezi všemi zhoubnými nádory tvoří sarkomy méně než 1 % a mezi všemi sarkomy tvoří sarkomy srdce podstatně méně než 1 %. Odhaduji, že v celé ČR se ročně zjistí méně než jeden takovýto nádor,“ řekl Blesk Zprávám přednosta Interní kardiologické kliniky FNKV, profesor MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Pod pojmem „rakovina“ laická veřejnost rozumí jakýkoli zhoubný nádor, ale po odborné stránce je rozdíl mezi „karcinomem“ (= nádor vycházející z epitelu - výstelky tělních dutin či kanálků) a sarkomem (= nádor vycházející z pojivových tkání).

„Proto v odborné literatuře se pojem „rakovina srdce“ nepoužívá. Sarkomy bohužel mohou postihovat i mladší osoby a sarkomy jako takové jsou zpravidla hůře léčitelné než karcinomy,“ připojil k tomu odborník.

Jen čtyři sarkomy za 41 let praxe

Widimský zároveň potvrdil, že sarkom srdce je obzvláště obtížný k léčbě, protože základní léčbou sarkomu je zpravidla jeho radikální vyříznutí včetně okolních tkání.

„V případě srdce toto nelze samozřejmě učinit – muselo by se odstranit celé srdce. To by se sice ryze teoreticky mohlo nahradit transplantovaným srdcem, ale bohužel špatnou vlastností sarkomů je jejich agresivní prorůstání do okolí, a jakmile sarkom prorůstá mimo srdce, tato úvaha ztrácí úplně smysl,“ vysvětluje Widimský.

I pokud by ale byl sarkom omezený jen na srdce a neprorůstal ven, je velmi malá pravděpodobnost, že by transplantace srdce mohla pacienta zachránit.

„Sarkomy srdce mají navíc i zhoubnější charakter než sarkomy jiných částí těla. Za 41 let své praxe v kardiologii jsem viděl sarkom srdce jen 4x a vždy to bohužel skončilo špatně,“ přiznává lékař.

Nejzhoubnější nádor v celé medicíně

Widimský příblížil jednu americkou studii, ve které odborníci shromáždili údaje o sarkomech srdce za 17leté období.

„Zjistili, že se vyskytují u mladších osob než jiné typy sarkomů a že průměrné přežití od stanovení diagnozy činí pouhých šest měsíců, případná operace životy pacientům nezachránila, dokázala jen prodloužit přežití o dalších šest měsíců. Mnoho pacientů se sarkomem srdce v této studii mělo již vzdálené metastázy. Všichni pacienti s metastázami zemřeli, bez ohledu na způsob léčby,“ říká odborník.

Jen tři malé studie popsaly výsledky transplantací srdce u pacientů se sarkomem srdce.

„Ani tato nejradikálnější léčba však životy pacientů nezachránila, pouze oddálila jejich úmrtí o několik měsíců, ojediněle maximálně o dva roky. Celkově tedy lze říci, že sarkom srdce je jedním z nejzhoubnějších nádorů v celé medicíně a je prakticky vždy smrtelný,“ uzavírá odborník.