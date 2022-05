Tyto nože měl muž k útoku využít. | Policie ČR

Kriminalisté doplnili, že devětadvacetiletý muž se k činu přiznal. V době útoku nebyl pod vlivem drog ani alkoholu, údajně chtěl své příbuzné potrestat za to, jak se k němu chovali. Podle něj mu verbálně ubližovali. Konkretizovat to kriminalistům podle Lisického nedokázal, uvedl, že šlo „o sto a jednu a maličkost.“

Prostějovský soud v pondělí před polednem poslal obviněného do vazby a to kvůli všem třem existujícím zákonným vazebním důvodům. Z obavy, že by se skrýval nebo vyhýbal trestnímu stíhání, působil na svědky, a mařil tím vyšetřování nebo pokračoval v trestné činnosti.

V případě odsouzení hrozí muži za zvlášť závažný zločin vraždy trest ve výši patnácti až dvaceti let, nebo výjimečný trest.