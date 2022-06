Už je to dvaatřicet let, co Staroměstským náměstím v Praze otřásl výbuch. Ohlušující exploze se ozvala krátce po čtvrté hodině odpoledne 2. června 1990. Ve chvíli, kdy došlo k výbuchu nastražené bomby, bylo náměstí zaplněné lidmi. Zraněno bylo osmnáct lidí. Nejtěžší zranění utrpěla zahraniční turistka, která přišla o oko! Kdo bombu nastražil do sportovní tašky, kterou zanechal u pomníku Jana Husa, není dosud jasné.

„Je to pořád velká kauza, já myslím, že to nemá obdobu,“ řekl o teroristickém útoku na Staroměstském náměstí elitní kriminalista Josef Doucha, který v 90. letech řešil velké případy včetně Orlických vražd. K teroristickému útoku v centru Prahy došlo 2. června roku 1990. Byla sobota odpoledne a na Staroměstském náměstí se to hemžilo lidmi, kteří obsazovali lavičky a užívali si červnového dne.

Krátce po čtvrté hodině se ale ozvala exploze. Neznámý pachatel na podstavec pomníku mistra Jana Husa položil sportovní tašku. Do nevinně vypadajícího zavazadla ukryl časovanou bombu, jíž tvořila půl metru dlouhá a několik kilogramů vážící ocelová trubka, která byla naplněna střelným prachem a kovovými součástkami. Při výbuchu došlo k uvolnění víčka trubky, které vystřelilo směrem k orloji.

Exploze zranila osmnáct lidí. Nejtěžší zranění utrpěla německá turistka, která přišla o oko. „Nejzávažnější poranění bylo způsobeno západoněmecké občance, kdy projektil poranil i mozek,“ řekl tehdy o výbuchu ředitel pražské záchranky Bohumil Šefrna pro Rozhlasové noviny. Mezi zraněními byly i dvě děti. Jedna pacientka údajně utrpěla šok a skončila na psychiatrii.

Případu se ujali policisté, ovšem výbuch zůstává stále neobjasněn. Třicetičlenný tým pátral po pachateli po celém Československu, ale marně. Vyšetřovatelé pracovali i s verzí, že motiv útoku mohl mít politický charakter. „Uvažovalo se, že by to mohlo být spjato s lidmi, kteří prostě tu změnu režimu nevítali,“ uvedl Doucha. „Udělal se obrovský kus práce, vyslechly se stovky lidí. Bohužel, nevedlo k výsledku, který bysme chtěli,“ dodal kriminalista. Exploze Prahou otřásla ještě jednou a to 2. srpna 1990, kdy došlo k výbuchu na břehu Hostivařské přehrady. Ani tento bombový útok se nepodařilo objasnit.