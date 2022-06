Policie rozšířila obvinění Jana R. z Liberce o znásilnění sedmého dítěte, holčičky mladší pěti let. Muž se kriminalistům ke všem sedmi případům znásilnění spáchaných na dětech přiznal, řekla ve středu ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková. V šesti případech obviněný muž zneužil dívky a v jednom chlapce. Pěti dětem bylo méně než deset let a dvěma holčičkám méně než pět let.