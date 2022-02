Peklem si jako dítě prošla Kristýna, kterou zneužíval vlastní děda. Dívka si navíc musela pomoci sama. Nikdo z jejích blízkých si toho nevšiml. Kristýna se Radiožurnálu svěřila, že se bála mýt si vlasy, protože přitom měla zavřené oči a vzpomněla si, čím si prošla. Pravdu o zneužívání v sobě dlouho dusila a až nedávno o svém utrpení promluvila. Dozvěděla se totiž, že její teta čeká holčičku a bála se, že by sestřenici mohlo potkat to samé.

Všechno podle Kristýny začalo pochvalami, pak se přidaly lehké dotyky a tak se pomalu vše stupňovalo. Kristýna nakonec čelila dlouhodobému sexuálnímu zneužívání ze strany vlastního dědy.

Jako dítě chování svého prarodiče nevnímala jako něco špatného, ovšem jak stárla a blížila se k pubertě, začala si uvědomovat, že to není normální. Až ve třinácti letech se svěřila své kamarádce, která vše řekla rodičům, ale Kristýně nikdo nepomohl.

„Bylo dost překvapivé, že na to nereagovali,“ řekla Kristýna pro Radiožurnál s tím, že se začala dědovi vyhýbat. Nejezdila na rodinné oslavy, a když přišla příležitost, odstěhovala se na druhý konec republiky, aby od něj byla co nejdál. To, co se ale odehrávalo, stále dusila v sobě.

Strach zavřít oči

Časem si myslela, že už je to za ní a že to, čím si prošla, ji nikterak nepoznamenalo. Opak byl ale pravdou. „Mám třeba běžně problém mýt si hlavu. Protože když si umývám hlavu, tak mám zavřené oči. A často se mi stane, že úplně z ničeho nic mám záblesk. Okamžitě musím ty oči otevřít a podívat se okolo sebe, abych věděla, že jsem v bezpečném prostoru. Že tam opravdu nikdo není, že mi nikdo neublíží,“ uvedla Kristýna.

Oznámení těhotenství

Nikomu se s traumatizujícími zážitky nesvěřila. Bála se prý, aby neublížila svým rodičům. Po letech se ale rozhodla říci pravdu. Její teta oznámila těhotenství. Čekala holčičku. Kristýna se bála, že by její sestřenici mohl potkat stejný osud. Své tetě proto zavolala a všechno jí řekla. „Vím, že to bylo tenkrát takové neemotivní suché sdělení: Ahoj, slyšela jsem, že čekáš…Tak prosím tě jenom, když jsem byla malá, stalo se mi tohle. Čau,“ popsala Kristýna telefonát. Zároveň se rozhodla podělit o svůj příběh v rámci restorativního programu.

Bezpečný prostor

Poté, co se ve skupince, která se sešla za zdmi věznice a skládala ze šesti obětí a šesti pachatelů trestných činů, svěřila, podle jejích slov se jí konečně hrozně ulevilo. Restorativní program vytváří bezpečný prostor, kde oběť a pachatel trestného činu mohou společně mluvit o tom, jaký měl trestný čin dopad na jejich životy. Kristýna se navíc nakonec dočkala i podpory od svých rodičů.

V České republice existuje několik neziskových organizací, jež pomáhají obětem domácího a sexuálního násilí, jako je ProFem, Rosa nebo Acorus a Bílý kruh bezpečí, která jen v minulém roce zaznamenala 2500 osobních konzultací.

