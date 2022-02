V roce 2018 do luxusní vily v Istanbulu vtrhla policie a zatkla Adnana Oktara (64), který vystupoval pod pseudonymem Harun Jahja. Spolu s ním na policejní stanici skončili jeho stoupenci. Islámský kazatel proslul svými televizními kázaními, kde vystupoval s polonahými ženami, kterým říkal „koťata“. Adnan měl rovněž mužské stoupence, které přezdíval „lvi“.

69 tisíc antikoncepčních pilulek

Policie v jeho domě našla až 69 tisíc antikoncepčních pilulek. Oktar prý uvedl, že je používal na léčbu kožních onemocnění a dával je ženám na menstruační nepravidelnost.

Šarlatánův pořad se vysílal na kanálu A9 od roku 2011 a byl kritizován prominentními tureckými islámskými učenci. Ačkoliv islám vyzývá ženy, aby se na veřejnosti zakrývaly a nepůsobily sexuálně přitažlivě pro muže, Adnan tvrdil, že je to chybný výklad islámu. Podle něj by měly ženy chránit svou „vnitřní krásu“.

Operace bez anestezie

Islámský kazatel nakonec skončil v želízkách a u soudu proti němu vystoupily jeho bývalé stoupenkyně a stoupenci. Adnan byl podle informací britského deníku Daily Mail obviněn mimo jiného ze znásilnění, zneužití dítěte, špionáže a vydírání. V prosinci navíc při soudním jednání zaznělo, že měl mít až tisíc přítelkyň! U soudu vystoupila i s šokující výpovědí žena, která podle výše zmíněného deníku uvedla, že jí bylo pouhých šestnáct, když se dostala do kultu Adnana.

Donutil ji prý podstoupit operaci nosu, když jí bylo dvacet let a to bez celkové anestezie. Výjevy z otřesné operace si prý vybavuje dodnes. „Pořád si pamatuji to kladivo. Počítala jsem, kolikrát mi udeřili kladivem a dlátem do nosu,“ svěřila se s traumatizujícím zážitkem. Sedě Isildar bylo patnáct, když se dostala ke kazateli. Nyní padesátiletá žena uvedla, že si Oktara musela vzít, když jemu bylo třicet let a ona byla stále náctiletá. Strávila s ním osm let. Nakonec se jí podařilo uprchnout do Kanady.

Lákání dívek

V roce 2006 se k Oktarovi přidala Ceylan Ozgul. Bylo jí čtyřiadvacet let a pomalu se z ní stala nejprominentnější členka jeho skupiny. Nejdříve se s ním ráda bavila a byla ráda, že jí bere vážně. Dokonce mu zařídila řečnění na prestižní univerzitě v Londýně, aby nalákal k sobě víc žen. Ovšem postupem času se její názor změnil. Byla prý pod neustálým dohledem a sledována kamerami.

„Lvem“ Oktara byl muž Sahin, který měl prý za úkol lákat ženy do kultu. Oblékal se do drahých šatů a musel se o sebe starat, aby mohl „lovit“ nevinné dívky. Poflakoval se prý celé dny po nákupních centrech a bavil se se ženami. K Oktarovi prý nalákal až dvě stě žen.

V lednu tohoto byl Oktar odsouzen na neuvěřitelných 1045 let. Všechna obvinění odmítá. „Mé srdce překypuje láskou k ženám. Láska je lidská vlastnost. Je to vlastnost muslima,“ uvedl minulý rok Oktar.

