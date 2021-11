Bývalá striptérka z New Orleans od roku 2015 čelila obvinění ze sexuálního zneužívání čtyřletého chlapce a sexu se psem. Díky přiznání jí soud trest snížil z doživotního na 20 let.

Podle soudních záznamů se Angeline Lodiceová (33) z Old Jeffersonu v pondělí 22. listopadu přiznala k znásilnění mladistvého, držení dětské pornografie a sexuálnímu násilí. Lodiceová dříve pracovala jako striptérka v klubu na Bourbon Street v New Orleansu. Policie ji zatkla v říjnu 2014 poté, co se na šerifa obrátil chlapcův otec. Dle jeho tvrzení mu striptérčin příbuzný předal videa a fotografie, na nichž praktikovala orální sex se čtyřletým chlapcem. V únoru 2015 byla obviněna soudní porotou.

Při výslechu se Lodice vyšetřovatelům přiznala, že je onou ženou na snímcích a videích, ale tvrdila, že v té době byla zdrogovaná. Trvala také na tom, že zneužité dítě nedokáže identifikovat. Dle New York Post soud získal nahrávku, kde má žena pohlavní styk se psem.

V rámci dohody o přiznání viny bylo obvinění Lodice ze znásilnění s přitěžujícími okolnostmi zmírněno. Pokud by byla shledána vinnou podle původní obžaloby, čekal by ji doživotní trest. Soudce ji nakonec potrestal 20 lety odnětí svobody za znásilnění a také za držení dětské pornografie. Její jméno bylo zaneseno do registru sexuálních delikventů.