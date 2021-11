Alvinům chov už v minulosti řešila Krajská veterinární správa spolu s úřady, majiteli tehdy dali šanci na nápravu. Pro psa se tím ale nic nezměnilo. „Když jsem na místo přijela, byla to katastrofa. Smrad, spousta výkalů a moči, místo boudy měl jen prkno jako zástěnu a měl tam nasypaný tvrdý chleba,“ popsala provozovatelka tachovského útulku U Šmudliny Gabriela Jägerová.

Alvin si užívá pozornosti vedoucí útulku Gabriely Jägerové | Jana Ulrichová

Kotcový syndrom

To, že byl Alvin trvale zavřený v kotci, se na něm podepsalo. „Má takzvaný kotcový syndrom, to znamená, že se neustále točí dokola,“ řekla vedoucí útulku. Dodala, že to, jak využít výběh, který má v útulku k dispozici, se teprve učí, stejně jako chůzi na vodítku. Původní majitel si přitom vůbec neuvědomoval, že něco dělá špatně. Alvina se vzdal jen kvůli stěhování. Když ho předával vedoucí útulku, měl dokonce slzy v očích.

Alvin je krásný pes, který celý život trpěl v kotci | Jana Ulrichová

V útulku ožil

Alvin si přitom pobyt v útulku vyloženě užívá, jako by si moc dobře uvědomoval, že si maximálně polepšil. „Od první minuty, co je u nás, je jako sluníčko. Úplně září. Nemůže se nabažit hraček, je jak malé dítě na hřišti, neví, který míček si má vzít dřív,“ řekla Gabriela. „Jsem rádi, že pobyt tady snáší tak dobře,“ dodala.

Dredy musí pryč

Alvin je zdravý, jediný problém, který má, je jeho zanedbaná srst plná dredů. „Chceme mu dát čas, aby si u nás zvykl, získal k nám plnou důvěru a nechal s sebou manipulovat. Pak ho začneme postupně vyčesávat a odstraňovat mu těžké, močí a výkaly nasáklé dredy, které má hlavně na zadní části těla. Až se tohle podaří, bude z něj dokonalý pes, který bude moci odejít do nového domova,“ řekla Gabriela.

Alvin miluje míčky | Jana Ulrichová

Miluje lidi

Alvin má velké srdce, miluje muže, ženy i děti. Hodil by se k rodinnému domu, kde by mohl volně pobíhat po zahradě a měl zateplenou boudu. Nevychází ale s jinými psy, nemá rád kočky ani drůbež, takže v útulku pro něj budou hledat rodinu, kterou by měl Alvin jen pro sebe. Zájemci, kteří by se chtěli Alvina ujmout, mohou volat na číslo 724 583 768 nebo psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.