V nově vznikajícím azylu už jsou hotové místnosti, kde bude veterina, koupelny s boxy na sprchování a karanténa. „Počítáme s tím, že pokud dovezeme větší množství pejsků, přijede veterinář sem, abychom nemuseli jezdit s velkou smečkou do Rakovníka. Hned vedle budou koupelny s boxy na umytí a odblešení,“ přiblížila zástupkyně spolku Kristina Wurstová, co je potřeba na příjem psů odebraných například z množíren.

Teď už jsou všechny místnosti připravené k obývání | Jana Ulrichová

Myslí na psy z množíren

Postarat se o desítky takovýchto zvířat, většinou zubožených, špinavých a zapáchajících, a umístit je někam, není jednoduché. Právě kvůli takovým případům, na které také Blesk tlapky pravidelně upozorňují, azyl záchranného spolku vzniká. „Budou tu normální obytné místnosti, aby si pejsci zvykali na domácí prostředí, budou tu mít gauč, křeslo, bude tu probíhat i jejich socializace,“ dodala zástupkyně spolku.

Uvnitř je hotovo, ale na topení nemají

Práce postupují sice pomalu, vnitřní prostory budoucího azylu se už ale zřetelně rýsují. „Jsou hotovy už z osmdesáti procent. Jsou tam nové omítky, nové obklady, voda a elektřina,“ řekla Kristina Wurstová s tím, že většinu nábytku nebo i dlažbu dostal spolek darem.

Spolek už investoval do stavby azylu téměř 1,5 milionu korun. K definitivnímu zprovoznění zbývá udělat už jen topení, na které ale teď momentálně chybí peníze. „Sehnat je, to je pro nás to nejsložitější. Kdybychom měli více peněz, můžeme najmout firmu, která by to udělala rychle. Takhle to děláme jen s jedním dělníkem, částečně svépomocí,“ řekla Kristina s tím, že zatím budou situaci řešit lokálními kamny. Na jaře pak plánují udělat centrální topení, které bude rozvádět teplo do celého domu.

Takhle to v azylu vypadalo ještě letos v únoru | Jana Ulrichová

Venku budou kotce

Práce probíhají i v okolí domu, pozemek je už z velké části vyklizený a obehnaný plotem. Zbývá zbourat staré hospodářské budovy a na jejich místě vystavět kotce pro větší psy, z nichž každý bude mít svůj výběh a zateplenou boudu. Členové spolku budou také shánět správce objektu. „Musí to být milovník zvířat, musí mít ale i zkušenosti, protože tady budou většinou psi odebraní z hrozných podmínek. Budeme muset také vymyslet, jak takového člověka financovat, jak ho za práci platit,“ dodala Kristina.

"Tohle půjde k zemi, tady vyrostou venkovní kotce," ukázala Kristina Wurstová | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Zájemci, kteří by chtěli k dostavbě azylu přispět, mohou zaslat libovolnou částku na transparentní účet azylu č. 888 04 888 04/2010. Na webu azylpnp.cz je možné využít také zjednodušené platby pomoc QR kódu. Tímto způsobem lze zaslat částky 100, 500 nebo 1000 korun.