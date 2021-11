Cimický není jediný: Řada Češek zažila obtěžování u psychiatrů i gynekologů, říkají experti

„Potom, co se to stalo, jsem se vyzvracela, protože se mi udělalo špatně. On se tomu spíš smál: ‚Ježíš, holka, na to si zvykneš‘. A dal mi přednášku o tom, jak je sperma strašně zdravé,“ svěřila se žena v pořadu 168 hodin na České televizi, která se léčila na konci 80. let minulého století v Psychiatrické nemocnici Bohnice Cimický jí prý měl vyhrožovat elektrošoky, pokud by promluvila.

Po odvysílání pořadu zveřejnila na svém instagramu svou zkušenost s Cimickým i moderátorka ČT Martina Vrbová Hynková, která s psychiatrem spolupracovala na televizním projektu.

Minulý týden Cimický ČTK řekl, že odmítá tvrzení zpěvačky a herečky Jany Fabiánové, která jako první vystoupila s obviněním ze sexuálního napadení.

„Jednoznačně odmítám jakékoli nařčení, které proti mně bylo vzneseno na sociální síti. Ženu, která mě obvinila, jsem znal, léčila se u mě, a já samozřejmě nemohu sdělovat žádné bližší informace,“ řekl Cimický. Ten pak uvedl pro iDnes.cz, že celou věc řeší s právníky. Vzápětí také odmítl převzít vyznamení od prezidenta Zemana.

Policie hledá oběti a svědky

Pražští policisté vyzvali případné poškozené a svědky v případu sexuálního obtěžování pacientek lékařem z Prahy 8, aby se přihlásili vyšetřovatelům.

„V případu kriminalisté provádí prvotní úkony v rámci trestního řízení a touto cestou prosí možné poškozené ženy a svědky, aby se ozvali přímo vyšetřovateli na telefonní číslo 603457989,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk

Odborníci: Cimický není jediný

„V naší praxi s takovou zkušeností u klientek setkáváme, v poslední době to byly případy sexuálního násilí a obtěžování ze strany fyzioterapeuta, psychiatra, psychologa a praktického lékaře,“ řekla Blesk Zprávám Dana Pokorná, vedoucí terapeutických služeb Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem.

„S případem, kdy se klientce zdálo jednání lékaře za hranou běžného vyšetření a lékařské pomoci, jsme se u některých klientek setkali. Otázkou je, zda oznámené nebo zmiňované případy odráží realitu. Skutečnost může být vyšší,“ myslí si Zdena Prokopová z centra pro ženy ROSA.

„Na našem Instagramu v návaznosti právě případ MUDr. Cimického jsme se zeptali našich sledujících, jestli mají podobnou zkušenost. A výsledek mě doslova šokoval: přišly nám desítky výpovědí. Asi nejvíce mě překvapily výpovědi o znásilnění u gynekologa, přímo při vyšetření, kterých jsme dostaly hned několik. V naší anketě, které se zúčastnilo 1500 vesměs mladých žen přes deset procent řeklo, že se se sexuálním obtěžováním ze strany zdravotnického personálu setkalo. Nejde sice o reprezentativní průzkum, ale i kdyby to bylo pět procent žen, je to šílené,“ řekl Blesk Zprávám právník, kriminolog a expert na sebeobranu Pavel Houdek.

Absolutní bezmoc a strach

„Ženy v takových případech často popisují absolutní bezmoc, jsou zaskočeny jednáním profesionála, od kterého by podobné jednání nikdy nečekaly, většinou mu důvěřují, spoléhají na jeho profesionalitu a lékařskou nebo jinou profesní etiku a ve chvíli, kdy sexuálním napadením nebo obtěžováním naruší jejich hranice, jsou naprosto paralyzovány,“ popisuje pocity obětí Pokorná, podle které pacientky většinou dobře rozpoznají, že vyšetření překračuje mez odborného zásahu.

„Ví to velmi dobře i ten lékař, takové věci se nedějí nedopatřením, jen je pro tu oběť v tu danou chvíli téměř nemožné se vymezit, jak je situací zaskočena,“ odpovídá Pokorná i na otázku, proč se oběti nebrání.

Obava z autority lékaře

„Ženy se stydí napadení ohlásit. Je zde i obava z autority lékaře, z toho, že jim nikdo neuvěří. Sexuální obtěžování beze svědků je těžko dokazatelné,“ doplňuje Prokopová. O strachu ozvat se proti známému psychiatrovi popsaly i údajné oběti Cimického.

„Důležité také je, pokud žena takové jednání oznámí jí apriori nezahrnovat bagatelizací, podezřením, že se chce lékaři mstít. Přes všechna tato rizika pokud dojde k nevhodnému jednání ze strany lékaře, je důležité, aby se o těchto případech bez senzací ve společnosti hovořilo. Vytvoří se tím povědomí, že sexuální obtěžování ze strany lékaře je celospolečensky nepřijatelné a nebude tolerováno,“ dodává Prokopová

Jak se můžete bránit?

Odborníci přiznávají, že poznat nevhodné nebo sexualizované chování u lékaře může být v mnoha případech obtížné. Někdy pacient v dané chvíli dokáže jen těžko posoudit, zda u vyšetření opravdu musí být nahý, atd.

„Obecně proto platí nebát se ptát. Přímo ze zákona lékař vždy potřebuje váš informovaný souhlas - má tedy povinnost vás srozumitelně a tak, abyste to pochopila, poučit o tom, jak bude zákrok probíhat. A vy se samozřejmě můžete ptát proč - a cokoliv můžete odmítnout a kdykoliv odejít,“ říká o možnostech expertka na moderní sebeobranu Jasmína Houdek s tím, že jakákoliv forma nátlaku je nepřípustná.

„Důležité je v této souvislosti připomenout i právo na druhý názor, formálnějšími slovy na “právo na konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb„. I to plyne přímo ze zákona, hradí ho zdravotní pojišťovna a vztahuje se na veškeré zdravotní služby, tedy včetně například klinického psychologa nebo fyzioterapeuta,“ pokračuje Houdek.

Kam se můžete obrátit?

„Obecně doporučujeme lidem s takovou zkušeností obrátit se na specializovanou poradnu, kde mohou vše v klidu probrat a rozmyslet se, jak se situací naložit. Pro většinu lidí je důležité mít prostor pro zpracování tak náročné životní zkušenosti a nemyslí v první řadě na potrestání pachatele,“ radí Pokorná. V centrech, které poskytují pomoc obětem sexuálního a sexualizovaného násilí poskytují mimo jiné obětem i právní poradenství a zároveň psychologickou pomoc a podporu.

Odborníci zároveň radí, že pokud máte pocit, že lékař nepostupoval v souladu s lékařskou etikou, můžete na něj podat stížnost, např. ve zdravotnickém zařízení u nadřízeného daného lékaře. Obrátit se můžete i na Českou lékařskou komoru.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený MODERNÍ SEBEOBRANA 🖐🏻 (@moderni_sebeobrana.cz)

Stali jste se oběťmi sexuálního násilí, obtěžování nebo domácího násilí? Obraťte se na proFem nebo další organizace:

proFem:

Tel.: 608 222 277 Objednávání na konzultace a informace (po-pá 9-15)

Linka právní pomoci (út 9-12, st 17:30-20:30)

Anonymní online chat (po 9-12, st 16-19)

Online poradna (na dotazy odpovídají do 10 dnů)

Rosa:

SOS linka: 602 246 102 (po-pá 9-18)

Tel.: 241 432 466 (po-pá)

E-mail: info@rosacentrum.cz

Acorus:

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Persefona o.s.:

Tel.: 545 245 996

Mobil: 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz