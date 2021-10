Fabiánová se proti Cimickému vymezila krátce po zveřejnění jeho jména a ocenění Pražským hradem. „Prohlašuji na svou čest: MUDr. Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Mlčela jsem mnoho let, protože mě tehdy moje matka, paní Naďa Urbánková, varovala před důsledky zveřejnění celé situace a rizika pomsty od agresora. Nyní ovšem již nemohu dál mlčet. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky. Podle mého názoru měl již dávno odejít z veřejného prostoru a doufat, že jeho oběti budou i dále mlčet,“ napsala Fabiánová v postu, který zveřejnila na sociální síti.

Krátce poté se ale tvrzení zalekla, protože jej později zase smazala. „Dál k tomu mluvit nebudu,“ řekla na dotaz Blesku.

Teď už můžeme doufat, že kdyby se to těm ženám dělo teď, tak se ozvou mnohem dříve, ale také to není stoprocentně jisté, říká aktivistka Johanna Nejedlová. | Blesk: Martin Pekárek

Zaslouží si podporu

Spoluzakladatelku spolku Konsent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí, Johannu Nejedlovou změna postoje Fabiánové nepřekvapila. „Je důležité docenit, že to udělala, protože to není jednoduché. A měli bychom lidem, kteří takto promlouvají, vyjádřit podporu. Nevím, jaké reakce to její prohlášení provázely, ale pravděpodobně nebyly úplně pozitivní. Je proto možné, že se rozhodla to raději nechat být. To jsme viděli, když vypuklo metoo. Oběti, které to popisovaly, sklidily obrovskou kritiku,“ popisuje Nejedlová.

Proč se podle ní zpěvačka rozhodla ostře a veřejně ozvat až po dvaceti letech od údajné události? Důvodem je mimo jiné i fakt, že tehdy byly takové věci na veřejnosti tabu. „Ještě před dvaceti lety se o těch věcech skoro nemluvilo. Takže bylo o to těžší, to popsat. Navíc ve chvíli, kdy se vám něco takového děje a je vám dvacet nebo ještě míň, tak je velmi těžké se ozvat. Protože to dělá někdo, kdo má pravděpodobně vybudovanou pozici a vy jste v tu chvíli ten slabší,“ vysvětluje expertka.

Neměla podporu okolí

A podstatný je i další fakt. Podle slov samotné Fabiánové ji od dřívějšího zveřejnění odrazovala i její matka, zpěvačka Naďa Urbánková. „Ve chvíli, kdy vám někdo, komu se svěřujete, řekne, že o tom máte mlčet, protože se to obrátí proti vám, tak je jasné, že to v tu chvíli nezveřejníte, když neslyšíte ani slovo podpory. A to se obětem stává často, že okolí nereaguje správně,“ říká k tomu Nejedlová.

Když jsme pak už dospělejší, je podle Nejedlové mnohem jednodušší se vůči takovému chování vymezit. A zvláště pak ve chvíli, kdy cítíme i nějakou další nespravedlnost, jako tomu bylo i v případě dcery Urbánkové. „Obzvlášť v okamžiku, kdy vidíte, že ten člověk vám ubližoval a vy vůbec nemáte pocit, že bychom si ho měli vážit. Ale když vidíte, že je nějakým způsobem oceňovaný, tak to je ta chvíle, kdy se o to víc máte chuť ozvat a dát to najevo,“ popisuje.

Obětem málo věříme

Takových příběhů je podle odbornice spousta, prostor se ozvat se ale otevírá poměrně nově, a to i v zahraničí. „Jako společnost se musíme naučit víc věřit obětem. U nás se hodně mluví o presumpci neviny, ale zároveň tady máme pravidlo, které říká, že když někdo tvrdí, že je oběť, tak mu věříme, že je oběť, dokud se neukáže opak. Presumpce neviny je důležitá, ale je důležité i tohle ujednání,“ dodává Nejedlová.

Co expertka dále radí?

* Ve chvíli, kdy se něco takového děje, je důležité najít někoho, kdo nás podpoří v tom, že mluvit o tom veřejně, je správné. S odstupem let od události je to ale hodně těžké.

* Je lepší, když se spojí víc lidí, kteří mají tuhle zkušenost, protože většinou to bývá tak, že ten člověk to neudělal jen jednou.

Česká feministka Johanna Nejedlová chce reformovat sexuální výchovu.