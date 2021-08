Kriminalisté hledají muže, který sexuálně obtěžuje ženy na Lovosicku. Pomoci by jim mohl svědek (Autor: Policie ČR)

Kriminalisté pátrají po muži, který v tomto týdnu opakovaně sexuálně obtěžoval mladé ženy na Lovosicku. O pomoc žádají i veřejnost, nápomocní by mohli řidiči s kamerou.

„V rámci prověřování těchto případů jsme zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycen člověk, který by mohl poskytnout důležité informace, které by nám mohly pomoci dopadnout pachatele. Obracíme se touto cestou na spoluobčany, kteří by tohoto muže poznali, nebo zaznamenali jeho výskyt, aby nám pomohli s ustanovením jeho totožnosti,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Pomoci by kriminalistům podle něj mohli i řidiči, kteří mají ve voze palubní kameru a projížděli v pátek 30. července mezi 18:00 a 19:00 po silnici I/30 mezi obcemi Malé Žernoseky a Lovosice. Lidé mohou kontaktovat policisty na obvodním oddělení v Lovosicích osobně nebo telefonicky na čísle 974 436 701, případně prostřednictvím bezplatné linky 158.