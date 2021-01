Na okamžik z 2. ledna patrně nikdy nezapomene mladá žena z Klášterce nad Ohří. Neznámý muž k ní zezadu přistoupil, chytil ji do kravaty a začal osahávat. Chtěl ji zatáhnout do křoví, žena se aktivně bránila a muž poté utekl. Dopaden byl nedlouho po útoku díky dobré práci policistů. 36letý muž si už vyslechl obvinění ze znásilnění.

Bylo 2. ledna před osmou hodinou večerní. Na autobusovém nádraží v Klášterci nad Ohří v Ústeckém kraji stála mladá žena. Z ničeho nic k ní přistoupil muž (36), pod krkem ženu chytil do kravaty a druhou rukou začal sahat na intimní partie.

„Žena se jeho počínání bránila, snažila se mu vysmeknout a přivolat pomoc. Muž měl přesto v násilném jednání vůči ní pokračovat a podle dosavadních zjištění se ji snažil odvléct mimo zastávku směrem do křoví,“ popisuje policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Muži se ženu do křoví zatáhnout nepodařilo, bylo to díky aktivní obraně ze strany ženy a také tomu, že žena rychle nastoupila do autobusu, který zrovna přijel.

Muž po útoku rychlým krokem ze zastávky zmizel. Řidič autobusu celý incident oznámil na linku 158, kde operátor zjistil přibližnou podobu útočníka a také byl zajištěn kamerový záznam z nádraží. V terénu pak po muži pátrala policejní hlídka.

„Tímto postupem se policistům podařilo zjistit a ustanovit osobu podezřelého. Jedná se o 36letého muže z Klášterce nad Ohří, jehož muži zákona krátce po oznámení události zadrželi,“ dodává Glogovská.

Policejní komisař pak dotyčného muže z Klášterce nad Ohří obvinil z trestného činu znásilnění. Muž se k činu doznal, hrozí mu až pětiletý pobyt ve vězení.