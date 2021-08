Natálii (†28) z Česka umlátil její přítel: Zabití přihlížela dcera (4)! I ji týral

Dlouhodobé týrání se smutným koncem. Natálie (†28) z Česka byla obětí dlouhodobého týrání. Docházelo k němu na Slovensku. Tam se měla mladá žena odstěhovat před rokem a půl. S přítelem (37) si pronajali rodinný dům.

Pak patrně začal teror, muž měl týrat jak Natálii, tak jejich čtyřletou dcerku. „Dne 10. června asi v jednu hodinu odpoledne bylo v rodinném domě v Žiranech nalezeno bezvládné tělo 28leté ženy. Při objasňování okolností případu vyšlo najevo, že žena je pravděpodobně obětí týrání," řekla pro TN.cz policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Jak Natálie přesně zemřela, policie neřekla. Podle TN.cz jí ale sedmatřicetiletý muž umlátil před zraky dcery.

Holčička skončila u pěstounů

I přesto, že je případ ze začátku června, stále se řeší, co se stane s čtyřletou holčičkou. Babička Jiřina se pro TN.cz svěřila, že má o svou vnučku strach. Chtěla by se o ní starat, úřad ale dívenku dočasně umístil do pěstounské péče.

„Delší dobu ji týral, ukradl jí doklady, ale dcera mi to tajila. Nakonec ji zabil, umlátil ji před jejich dcerkou. Jeho nevlastní sestra, která bydlí někde ve Švýcarsku, usiluje o to, aby ji získala do péče. Bojím se, když si dovolili zabít mi dceru, co udělají s ní. Nevím, co se tam může stát," uvedla Jiřina.

Muž byl policisty zadržen a vyšetřovatelka případu z Nitry ho obvinila z trestného činu týrání blízké a svěřené osoby. V současné době je ve vazbě. O osudu holčičky bude v blízké době rozhodovat okresní soud v Nitře.