Slovenský DJ Mairee, vlastním jménem Miroslav Svatý, se bude dlouho vzpamatovávat z nedávné noci. Poté, co si užíval v nočním klubu, mu někdo ukradl peněženku. Když se snažil pachatele zastavit, mělo dojít dokonce na střelbu.

DJ Mairee si povyrazil užívat si noční život s účastníky reality show Farma. Společnost mu dělali Beáta Rusnáková a Mário Rigo. Když se zábava v jednom z nočních klubů v Nitře nachýlila ke konci, kolem třetí ráno Miroslavovi někdo ukradl peněženku.

Poté, co se přátelé zmobilizovali, podařilo se jim po několika minutách pachatele dopadnout. Co ale nikdo nečekal, bylo to, že údajný zloděj vytáhne zbraň. Dokonce měl z pistole i několikrát vystřelit. Přímo však nikoho nepostřelil.

„V momentě, kdy jsem ho chytil a začal prohledávat, přiběhl ještě jeho pomocník a napadl mě z boku, abych se nemohl bránit. Díky odvážným kolemjdoucím se nám podařilo pachatele zadržet a přivolat policii,“ dodal Miroslav pro Nový Čas.

Podle Miroslava po zadržení přišly mafiánské výhrůžky od ostatních členů údajného gangu, kteří se na místo sjeli. Nechyběly ani výhrůžky smrtí.

K trestnímu oznámení ale známý DJ přistoupit nehodlá. „Pachatele řešila na místě policie a bylo tam spousta lidí, co o tom budou vyprávět. Ten gang je v Nitře známá firma a věřte, že díky zmedializování budou o mnoho víc potrestaní, než kdyby dostali maximálně tak podmínku,“ dodal Miroslav.