„Já jsem vždycky věděl, že se na pozemcích internátních škol nachází ostatky,“ uvedl Watts, který byl na podobnou školu přiveden v osmi letech. Podle svých slov nebyl z objevů pozůstatků v Kamloops překvapen. „Mě spíš zaráží, že jim to trvalo tak dlouho,“ dodává a truchlí za oběti.

Ačkoli se se v příbězích těchto školních dětí objevují příběhy o tom, jak se opět šťastně shledali se svou rodinou, Watts to popřel. „Vím, že se nikdy domů nevrátily,“ řekl. Rozpovídal se o hrůzných praktikách, kdy viděl malé holčičky kopat hroby pro jiné z dětí. „Nevěděly, pro koho ty hroby kopou. Pohřbívaly malé děti,“ vysvětlil.

Watts prožil dny svého mládí na školách v Port Alberni a v Alert Bay. Toho času zažil mnohá utrpení. Mimo jiné i sexuální násilí. K případu objevů pozůstatků v Kamloops dodává, že to nejde o poslední případ. „Měli by se zaměřit i na další lokality. Ty ztraceného duše tam totiž jsou a je třeba jim dopřát klid,“ uvedl.

Watts věří, že internát přežil, aby o něm mohl dále vyprávět. Většina přeživších podle něj o tomto utrpení mluvit nechce. „Můj bratr taky přežil, ale nikdy o tom nemluvil. Vnitřně s tím bojuje, ale neprojevuje se,“ řekl. „Znám ale ženu, která se podělila s ostatními o tom, že musela kopat hroby, když byla malá,“ dodal Watts tím, že se před pár lety začal scházet s ostatními přeživšími.

Mrzí ho, že se dnešní mladé děti neučí o historii. Lidé si podle něj prožili moc velká traumata na to, aby se nad tím dalo jen mávnout rukou, že už je to pryč. „Lidé mi říkají, že se mám přes to prostě přenést. To je nesmysl, jak se mám přes něco takového přenést?“ ptá se.

Sám chce dosáhnout dvou cílů. Nechce, aby ho někdo litoval, ale je podle něj důležité, aby se o praktikách na těchto školách mluvilo.