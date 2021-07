Nepříjemným zážitkem skončila dovolená pro mladou dívku Kianu Hummelovou (18). Když si šla večer zaplavat k hotelovému letovisku Marriot v Mexiku, pod vodu ji stáhl tři a půl metru dlouhý krokodýl. A to hned dvakrát. Se zraněními teď Kiana bojuje v nemocnici.

Kiana Hummelová si se svou kamarádkou užívala prázdniny. Chtěly na chvíli zapomenout na školní povinnosti a naplánovaly si výlet na pár dnů do Mexika. Jednoho večera se rozhodli jít si společně zaplavat do oceánu mimo prostor jejich letoviska, uvedl deník People.

Pohodový večer se ale proměnil v horor. Když dívka plavala ve vodě, zatímco byla kamarádka na břehu, pod vodu ji stáhl tři a půl metru dlouhý krokodýl. Kianu popadl tlamou za pravou nohu a nastaly dramatický chvíle.

Kianě se jako zázrakem podařilo nohu uvolnit a už to vypadalo, že se ze spárů nebezpečného zvířete dostane, když vtom se jí plaz zakousl do levého kotníku. „Podruhé už jsem nevěřila, že se dostanu ven, bylo to hodně špatné,“ svěřila se Američanka z nemocničního lůžka.

Dívčin křik zaslechlo několik místních lidí, kteří přispěchali na pomoc. Mezi nimi byla i Sarah Laneyová. I díky jejímu úsilí se záchranná akce zdařila. „Rozhodně to byla jedna z nejšílenějších a nejděsivějších věcí, jaké jsem kdy zažila,“ řekla Laneyová

Podle zachránkyně trvalo 45 minut, než na místo dorazila záchranka. Matka napadené dívky také tvrdí, že nemocnice požadovala, aby její dcera zaplatila v přepočtu desítky tisíc korun před poskytnutím léčby.

Hummelová naštěstí při útoku neutrpěla žádná život ohrožující zranění, ale má značně poškozené svalstvo a tkáně. Kiana se momentálně ani nemůže postavit na nohy. „Potřebuje hodně lékařské péče, ale s její úžasnou matkou a rodinou po jejím boku dosáhne uzdravení," uvádí se na Gofundme, kde lidé přispívají na její léčbu.

Zatímco dívka leží v nemocnici a připravuje se na druhou operaci, její maminka společně s Lanyeovou vyzývají letovisko v Marriottu k lepším bezpečnostním opatřením, která by v noci varovala hosty před nebezpečím krokodýlů.

