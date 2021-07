Slovenští horští záchranáři od minulého pondělí pátrali po pohřešovaném turistovi Kornelovi K. z Polska. Čtyřiadvacetiletý muž se vydal prozkoumávat Vysoké Tatry. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň byl naposledy viděn ve středu 14. 7., kdy se vypravil do hor. Vrátit se měl v sobotu, ale po muži jako by se slehla zem. Průlom v pátrání po pohřešovaném turistovi nastal v neděli.

„Dne 25. 7. ve večerních hodinách informoval záchranáře Horské záchranné služby polský turista, že na konci údolí Černé Javorové doliny našel opuštěný stan. Po šetření se ukázalo, že by mohl patřit čtyřiadvacetiletému polskému turistovi,“ uvedli záchranáři na sociální síti facebook s tím, že do údolí byl vyslán záchranný tým a do akce byl zapojen dron, díky němuž se podařilo lokalizovat tělo. To leželo pod severní stěnou vyhlídky v Tatrách.

„Tělesné pozůstatky pravděpodobně nezvěstného polského turisty byly po zdokumentování místa nehody vrtulníkem Letky Ministerstva vnitra Slovenské republiky transportovány do Ždiaru a odevzdány příslušníkům Policie Slovenské republiky,“ uvedli záchranáři s tím, že příčina neštěstí a finální ověření identity muže jsou v rukou policie.

