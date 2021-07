V srpnu se chystá na 800 kilometrů dlouhou cestu k Baltu. Na zahradě už větrá stan a šteluje koloběžku, které přezdívá Modra vážka. „Je na ni spoleh. Vydrží kamení i přívaly vody,“ pochvaluje si Břetislav.

Nejnáročnější podle něj byla letošní 700kilometrová dubnová pouť od nejzápadnějšího bodu republiky k nejvýchodnějšímu. Doprovázel ho kamarád Jan (65), který se k němu občas přidá.

„Mrzlo. Na zemi ležel sníh. Jako naschvál jsme se, kvůli covidu, neměli ani kde ohřát, ani si dát teplé jídlo. Po třech dnech už bylo tělo dost vyčerpané,“ vylíčil senior s tím, že trasu dali za 16 dní. V lepším počasí by prý několik dní ušetřili.

70 km denně

Plně naložený po cestách necestách na jeden zátah zvládne děda k 70 kilometrům. Občas však není zbytí a musí jet i po hlavních silnicích. „Mezi kamiony je to hodně nepříjemné,“ podotkl.

Například na pouti do Rakouska se dostal do situace, že těžkotonážní vozy svedli na úzkou okresku, kudy musel i on s kolobrndou. Senior přiznal, že tehdy měl velký strach.

„Kamiony jely po deseti na střídačku v obou směrech. Tak jsem je počítal a skákal do příkopu po celých 16 kilometrů, když pustili můj směr,“ popsal útrapy Snášel, který už sjezdil kromě Česka Rakousko, Polsko, Slovensko a část Německa. Sní o pouti do španělského Santiago de Compostela.

Ví, jak správně padat

Muži se už dvakrát podařilo z koloběžky hodit salto. Naštěstí se mu nic nestalo. Jak správně padat si prý pamatuje z mládí, kdy trénoval judo. Někdy ho však bolí prsty u nohou. Měl párkrát zlomené. „Neberu na to ohled, nohy si zvyknou,“ tvrdí.

Plní si sen z mládí

Koloběžka byla Břetislavovým nesplněným snem z mládí, ale došlo na ni, až si ji pořídila vnoučata. „Přece za nimi nebudu po návsi běhat, řekl jsem si, koupil ji a řidítka nepustím, dokud mi zdraví dovolí,“ dodal děda, který byl penzí stolař.

Silná Modrá vážka

Břetislavova dvoukolá mašinka váží 9 kg, on sám 90 kg a vybavení veze zhruba 20 kg těžké. Tvoří ho stan, deka, karimatka, oblečení, rezervní duše, nějaké nářadí plus svačina. Dohromady tak vlastními silami odráží po cestách 120 kilo, což svědčí o jeho dobré kondičce.

Nejdřív byly chůdy

Muž v mládí hodně sportoval a dokonce sám založil první chůdařský klub v republice. Pod jeho vedením parta vyhrávala spoustu závodů. Bez problémů taky všichni zvládali na chůdách kráčet po horách. „Ještě dnes na nich seběhnu schody,“ pochlubí se Snášel. Dobrodružství "Dědy na kolobrndě" můžete sledovat ZDE