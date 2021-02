Ve vězení skončila čtyřiasedmdesátiletá babička Marilyn Keplerová z americké Arizony. V pondělí zaútočila na svého partnera kladivem, protože nechal zapnutou televizi a ona tak nemohla spát! Navíc se ho měla pokusit otrávit tím, že mu nalila do kávy bělidlo.

Neuvěřitelný případ zaměstnal v pondělí policii v Bullhead City v Arizoně. Strážníci tam zadrželi Marilyn Keplerovou, která měla vzít kladivo na svého partnera! Čtyřiasedmdesátiletou ženu mělo rozčílit, že její partner nechal zapnutou televizi a ona nemohla spát. Žena udeřila svého přítele kladivem do hlavy, nicméně posléze ho naložila do vozu s tím, že ho odveze do nemocnice. Na cestě ho však ohrožovala střelnou zbraní.

„Oběť sdělila zdravotnickému personálu, že se probudil, když ho Keplerová v místě bydliště v Bullhead City zasáhla do hlavy,“ uvedla pro britský deník Metro mluvčí městské policie Emily Fromeltová s tím, že při cestě do nemocnice se muži podařilo odhodit zbraň Keplerové a vystoupit z vozidla. Muže si na cestě všimli lidé, kteří projížděli kolem a do nemocnice ho dopravili.

Strážníci Keplerovou zatkli. Její partner jim měl říci, že se k němu chovala hrubě, ovšem ona sama zase obvinila svého partnera z domácího násilí. V březnu se měl odehrát incident, při němž s ní měl mrštit o zem, ovšem útok neohlásila. Policisté Keplerovou obvinili i z toho, že se pokusila svého partnera údajně otrávit. Do kávy mu měla nalít bělidlo. V pátek byla převezena do vazební věznice.

VIDEO: Antonín Vorel. Sexuální deviant, kterému nepomohla ani kastrace