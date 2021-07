O uhynulých zvířatech poprvé informovali obyvatelé obce Dúbrava, kteří zalarmovali místní starostku. Na místo pak zamířili zaměstnanci Státní ochrany přírody. Prvním uhynulým medvědem byla podle nich desetiletá samice, informovaly noviny.sk.

„My jsme ji monitorovali, pravděpodobně si tu na ni někdo počkal. Ten dotyčný věděl, že sem chodí na ovoce, a zabil ji,“ uvedl Jaroslav Slašťan ze Zásahového týmu pro medvěda hnědého. Zastřelené zvíře leželo v chráněné krajinné oblasti jen kousek od rodinných domů.

Místní obyvatelé nicméně přiznávají, že se jim po boku medvědů nežije lehce. „Už se to musí regulovat, sebral mi úl a roztrhal ho i se včelami,“ uvedl jeden z místních. „Těch medvědů je tu hodně, chodí nám po zahradách. Bojíme se vypustit psy nebo vyjít před dveře. Bojíme se, co by se mohlo stát,“ podotkl další z místních obyvatel.

Podle odborníka Jána Položky je medvěd na daném místě přemnožený. „Medvědů v této oblasti je asi pětkrát víc, než je pro životní prostředí optimální,“ řekl.

Policisté tento případ pytlačení již řeší. „V těle medvědice byla nalezena jedna střela. Případ je ve stádiu šetření,“ popsala mluvčí policistů Mária Faltániová.

Dalším z nešťastných medvědů byl šestiletý samec. Toho našli obyvatelé jen kousek od cesty v Národním parku Muránska planina. „Byl to dobře živený samec, takže jsme vyloučili nějakou nemoc. Podle přivolaného veterináře není vyloučená otrava,“ uvedl místní ochránce přírody Pavol Balko. Pachateli hrozí v případě prokázání viny až šest let za mřížemi.