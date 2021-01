Společenský život ve městech kvůli pandemii koronaviru ustal, a lidé proto ve snaze utéci ze čtyř stěn svých domovů vyrážejí do přírody. Rušno po Novém roce bylo na Šumavě. Krásy Národního parku vyrazily objevovat desítky lidí, ovšem mnozí z nich naprosto ignorovali pravidla. Šokující fotografie, které na sociální síti facebook publikoval Národní park Šumava, pobouřily celé Česko.

Na snímcích jsou vidět turisté, kteří si z unikátního Čertova jezera udělali veřejné kluziště. Navíc poté, co je napomenul strážce parku, že mimo značené trasy je vstup zakázán, ho slovně napadali. „Debilní ochránáři, celý jste to tady zničili,“ měli podle Národního parku nadávat strážci. „Vždyť se jenom sklouznu, co tím tady asi provedu – vy za*raný ochranáři, už nevíte, jak lidi víc buzerovat,“ měl znít další argument turistů.

Ovšem lidé nejednali přes zákaz pouze u unikátních ledovcových jezer. Facebooková skupina WeLoveŠumava zveřejnila snímky pořízené u Chalupské slati. Turisté si totiž udělali veřejné kluziště i z rašelinového jezera. „Asi jste zahlédli to, co se teď dělo na jezerech, a tím to nekončí. Tohle je Chalupská slať,“ uvedla skupina v popisku fotografii, na nichž se lidé prochází na zmrzlé vodní ploše.

Jenže jak už Národní park Šumava apeloval v příspěvku ohledně ledovcových jezer, jednání lidí, kteří ignorují nařízení, může mít negativní vliv na přírodu. „Ano, sklouznutím na ledu opravdu k žádnému poškození přírody nedojde. Ten problém ale vzniká, když se takto zachovají desítky nebo i stovky lidí – což se v těchto dnech bohužel děje,“ uvádí Národní park s tím, že je to navíc velice nebezpečné. Nikdo z turistů neví, jak tlustý led je, a tak se může stát, že dojde k jeho prolomení. „Nebezpečí proboření, a tedy i utonutí je vysoké,“ varuje Národní park s tím, že hloubka jezer je víc jak tři desítky metrů.

