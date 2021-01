Autor: ČTK, for -

Přestože turisté museli kvůli koronavirovým opatřením zrušit tradiční Novoroční výstup na Ještěd, na vrchol liberecké dominanty dnes vyrazily stovky lidí. Ještě víc lidí si ale vyšláplo nahoru už na Silvestra, řekl ČTK Bořivoj Pohl z Klubu českých turistů - TJ Lokomotiva Liberec, který akci organizuje už bezmála 30 let. Letos se měl uskutečnit už 46. ročník a přivítat chtěli na Ještědu účastníka s pořadovým číslem 45.000. Na to si ale budou muset počkat do příštího roku.